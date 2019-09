Klaus mladší: Bohatství vzniká z práce, ne z dávek nebo dotací

Václav Klaus mladší, který byl v březnu vyloučen z ODS, představil ve středu program svého nového hnutí Trikolóra. Mimo jiné v něm stojí, že rodinu tvoří žena, muž a dítě, nebo že hodlá zjednodušit daňový systém a omezit byrokracii. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ upozornil, že bohatství země vzniká z práce, a ne z dávek. Zároveň vyloučil, že bude Trikolóra usilovat o referendum ohledně vystoupení ČR z Evropské unie.

Jeden z vašich pilířů je "braňme normální svět". Jaký je tedy normální svět pohledem Václava Klause?

Hájíme hodnoty, které platí po staletí a budou platit za sto let i za tisíc let. Třeba to, že rodina je tatínek, maminka a děti. Je to pro ně nejlepší, když se narodí do takové rodiny a mají babičku a dědu. Příroda se má chránit pro lidi, ne proti lidem. Když je někdo hloupý, tak nemusí dvacet let studovat a být podporován daňovými poplatníky. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek nebo dotací. To jsou všechno věci, které se vymezují proti nové levici, která přichází čím dál silněji. Už to není klasický socialismus, ale spíše kulturní a týká se genderu a klimatu a kdejakých novot. Jde většinou o ideologie a my tam chceme vnášet racionalitu.

Zmiňujete rodinu, kterou by měl tvořit otec, matka a dítě. Každé druhé manželství však končí rozvodem. Máme tady vdovce a vdovy, samoživitele a samoživitelky, homosexuály a podobně. Tyto skupiny nejsou normální a netvoří rodinu?

Hájíme skutečnost, že když tam není máma a táta, tak se dítě nenarodí, což je logické. Je to ideální uspořádání pro dítě. Samozřejmě budeme podporovat lidi, kteří se nedokážou uživit a žijí pod hranicí chudoby. Náš program je však orientovaný na ty, kteří pracují. Jsou rodiny, které čerpají kdeco, a jsou rodiny, které pracují a horkotěžko se uživí. Pracují na směny a nemohou se starat o děti. Často nemají více peněz, možná někdy i méně. Chceme to trochu otočit, aby lidé, kteří mají tu snahu se starat o sebe a svoji rodinu, netratili.

A homosexuálové?

Podporujeme lidská práva, aby nikdo nikomu neubližoval. Kdyby měla být homosexualita trestná, jako do roku asi 1960, tak jsem zásadně proti tomu. Doba se změnila, nyní má homosexuální menšina veškerá práva. Řadu lidí jsem s touto orientací zaměstnával, nikdo jim nic nedělá. Není možné vytvářet další práva a měnit základy, na kterých společnost stojí. Podporujeme každého člověka, aby šel za svým štěstím, nikoho neostrakizujeme, ale že bychom měli homosexuály podporovat? Máme podporovat někoho, komu se líbí zrzaví, blondýny, velká prsa nebo malá prsa? To je přece každého věc. Někdo nemá žádné sexuální vztahy, někdo jich má hodně. Jsme velice liberální země, co se týče orientace.

Často ve svém programu zdůrazňujete patriotismus a vlastenectví. Nesklouzává časem až k nacionalismu?

Žiju v České republice, asi za třicet let tady zemřu, vychovávám čtyři děti a pro mě nemá svět bez České republiky žádný smysl. Dívám se na svět českýma očima, z tohoto důvodu je pro nás prioritní prospěch českých občanů, a nikoli nějaké meziplanetární souvislosti. Někomu je to jedno, žil by stejně rád v Bahrajnu jako v Plzni. Já to tak nemám. Jeden z našich pilířů se proto jmenuje Žijeme v České republice. Týká se to také suverenity České republiky, protože drtivá většina zákonů vzniká mezi lidmi, kteří naši republiku vůbec neznají.

Nejsme v současné době suverénním státem?

Přijímáme 57 procent zákonů na základě směrnic Evropské unie. Navíc je přijímá někdo, komu je Česká republika ukradená a nežije tady. Hájím to, že si o svých věcech máme rozhodovat sami, což nedělá většina politických stran.

Budete tedy prosazovat vystoupení České republiky z EU?

Nic takového v programu nemáme. Nebudeme prosazovat referendum. Především nechceme, aby byly přijímány zákony, které vymyslí někde jinde, odmítáme předávání jakýchkoliv kompetencí, chceme uchovat korunu jako českou měnu a dlouhodobé směřování Evropské unie považujeme za neudržitelné.

Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let, to je jeden z bodů vašeho programu. Co tím myslíte?

Když například pracujete na vysoké škole nebo v médiích, no tak už nemůžete svobodně říkat své názory. Teda můžete, ale s rizikem, že na vás někdo vymyslí petici a budete odstraněn. Tohle je doba, která neustále přidává politické korektnosti. Lidé se šmírují na internetu. Když nějaký vrahoun strčí maminku s dítětem pod vlak, tak bude psychicky nemocný, a když s tím bude někdo na sociálních sítích nesouhlasit, tak za ním hned poběží policie.

Takže jde o korektnost?

My chceme naprosto tvrdě hájit svobodu slova, dokonce i za cenu, že by byly nějaké cenzorské aktivity kriminalizovány. Svoboda slova je nedělitelná, lidé mají právo říkat hloupé názory, chytré názory nebo dokonce provokativní. Je tam velmi tenká hranice.

Omezení přílišné byrokracie slibovalo mnoho politických stran a hnutí, ale nikomu se to zatím nepovedlo. Co tedy hodláte dělat?

Například byrokracie ve školství je šílená, neustále narůstá, což je dáno plošnou inkluzí, elektronizací a dalšími nesmysly. Taxativně vymezíme, co ředitelé škol musí reportovat, a všechno ostatní bude nezákonné. Pokus si něco vymyslí obec, kraj nebo nějaký zřizovatel, tak to ředitelé nemusí plnit. To je jediná cesta, jak to shora omezit. Chceme zrušit mnoho úřadů, když nebudou, tak nebude byrokracie. Chceme také omezit jejich financování a vyhladovět je. Stojíme na straně lidí, kteří vytvářejí hodnoty a nemají být buzerováni.

V programu zmiňujete, že se zasadíte o větší atraktivitu práce žen ve zdravotnictví umožněním kratších úvazků a podporou "24hodinových školních zařízení". Co ostatní pracující ženy?

Tohle je orientováno především na zdravotní sestry, které jsou dlouhou dobu zanedbávány. Nebudeme požadovat vysokoškolské vzdělání, sester je zoufalý nedostatek a každý nemusí mít vysokou školu. V ostatních oblastech asi nemůžeme nařizovat soukromníkovi, aby ženy pracovaly pouze čtyři hodiny denně. Chceme nějakým způsobem přispět k tomu, aby bylo sester v nemocnicích více a byly dobře ohodnoceny.

Tvrdíte, že o rozšíření kůrovce rozhodují aktivisté. Jak to myslíte?

Za rozšíření kůrovce zodpovídá bývalý ministr životního prostředí Bursík, částečně současný ministr Brabec a další aktivisté, kteří vyrobili ze Šumavy ohnisko šíření kůrovce pro úroveň celé České republiky. Přestože odborníci důrazně varovali vůči postupu, který byl zvolen. Bohužel vznikla velká katastrofa. Zabránili tomu, aby byly stromy vykáceny.

Děkan Fakulty lesnice a dřevařské zemědělské univerzity Marek Turčáni řekl, že za tím stojí také vysázení smrkových monokultur a teplé a suché počasí.

Já vím, ale teplo a sucho bylo poslední rok, letos navíc trochu mírnější. Smrky jsou tady desítky let, mají velice slušné přírůstky, a když je takový les dobře obhospodařován, tak je procházka velice příjemná. Když to mám hodnotit čistě z rekreačního hlediska. V podpoře ale máme vícedruhovou skladbu lesů. Je potřeba to dělat s mírou. Samozřejmě, když v krajině ubydou lesy, tak je sušší a je v ní větší horko. Když bychom například odbahnili rybniční soustavu, o kterou se nikdo moc nestará, tak to zase pomůže udržení vody v krajině.

Stále nerespektujete panel OSN ke klimatu?

Samozřejmě, když tam jezdí ministr Petříček, který tam tlumočí stanovisko nějakých tří středoškoláků, kteří nešli v pátek do školy. Proč by to měl soudný člověk respektovat.

Nezměnil jste názor ani na švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou?

Nezměnil, je to nějaká puberťačka, která je zneužívaná vlivovými skupinami. Jede na jachtě, další lidé kvůli tomu letí. Normálně by k tomu měli něco říkat odborníci, vědci a geologové. Je potřeba se bavit o tvrdých datech, a ne o nějakých dojmech středoškoláka, který nešel v pátek do školy. Ministr Petříček vyhlásil klimatickou nouzi na ministerstvu a chová čmeláky. Někdo je tady magor a já to nejsem.

Ke komu v evropské politické scény vzhlížíte a chcete se mu přiblížit?

Mám rád řadu lidí. Třeba Viktora Orbána, Borise Johnsona nebo mnoho politiků z německé AfD.