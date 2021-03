Klaus strávil víkend v uzavřeném Trutnovsku, uvádí Seznam Zprávy

Bývalý prezident Václav Klaus po vyhlášení uzávěry Trutnovska strávil víkend ve svém bytě v lyžařském středisku Černý Důl. Hygienici to zjistili při trasování. Městskému úřadu v Trutnově pak dali podnět k prověření, zda Klaus neporušil vládní nařízení. Píše o tom web Seznam Zprávy na základě sdělení ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové. Mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka označil podnět za absurdní, Klaus podle něj neudělal nic špatně. Devětasedmdesátiletý exprezident byl na koronavirus pozitivně testován 23. února, uzávěra Trutnovska platila od 12. do 28. února.

Hygienici po pozitivním testu na koronavirus prověřovali, s kým a kde se bývalý prezident poslední dny před testem stýkal. Z informací od Klausovy ochranky zjistili, že byl v Černém Dole na Trutnovsku. Vládní opatření neumožňovalo pobyt lidí na území okresu těm, kdo tam nemají trvalý pobyt. Ze zákazu bylo několik výjimek, které se týkaly například cesty do práce, pobyt na chatě či víkendovém bytě neobsahovaly.

Mluvčí Institutu Václava Klause webu řekl, že podnět hygieny je "tragikomický doklad absurdity dnešní doby". Podle Macinky Klaus neudělal nic špatně. Než se vydal do svého horského apartmánu, obrátil se na krajskou hygienu v Královéhradeckém kraji a ptal se, za jakých podmínek se smí do Černého Dolu vydat. Dozvěděl se, že musí mít s sebou výpis z katastru, že mu byt patří. Podle mluvčího kvůli tomu cestu o týden odložil, aby si dokumenty stihl opatřit. "Při vjezdu na území okresu Trutnov byl dokonce kontrolován policejní hlídkou, která zmiňované dokumenty na místě prověřila," řekl webu Macinka. Kritizoval i to, že trasováním hygienici nehledají jen další nakažené, ale skrytě pátrají i po přestupcích.

Klaus v minulosti několikrát vystupoval na veřejnosti bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Kvůli říjnovému vystoupení bez roušky před Obecním domem v Praze dostal na konci ledna pokutu 10 tisíc korun od pražské hygienické stanice. Proti rozhodnutí podal odpor. V lednu se pak zúčastnil protestu na Staroměstském náměstí, kde bylo několik tisíc lidí. Mimo jiné se bez roušky fotografoval s ostatními účastníky demonstrace. Svůj odpor proti vládním protiepidemickým opatřením Klaus v minulosti označil za formu občanské neposlušnosti.

Bývalému prezidentovi skončila minulý týden v pátek povinná karanténa kvůli jeho nákaze koronavirem. Kromě vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici se léčil doma běžně dostupnými medikamenty.