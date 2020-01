Klienti domova pro postižené zůstávají v zařízeních ve městě

Celkem dvaadvacet klientů domova pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku je po nedělním požáru objektu dočasně umístěno v různých zařízeních po městě. Městská správa sociálních služeb nyní řeší, kam je umístit dlouhodobě. Je nutné skloubit zájmy klientů, předpisy, zákon a reálnou situaci, řekl v pondělí ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček.

Klienti jsou teď v rámci městských sociálních služeb ve čtyřech objektech po městě. Zatím zůstali pohromadě, jak jsou na sebe zvyklí, uvedl vedoucí domova Petr Vagaši. Pět lidí zůstává v nemocnici, z toho jeden stále ve vážném stavu.

Podle ředitele sociálních služeb je potřeba provést sociální šetření klientů, jak situaci sami vnímají a jak se cítí. Klienti jsou mentálně postižení, v některých případech i s kombinací fyzického postižení. "Sedneme si nad tím, co jsme od klientů zjistili, a do konce týdne se rozhodneme, jestli využijeme nabídku kraje na redislokaci našich klientů do zařízení podobného typu," řekl Koláček.

Chovanci podle něj budou chtít ve městě zůstat, ale definitivně rozhodnou sociální pracovníci. "Myslím si, že to dopadne nějakým rozdělením, že část klientů budeme moci po dobu šesti týdnů ubytovat tady po městě, využít kapacit, které máme, ale rozhodně nemůžeme ubytovat tolik klientů v odpovídajících podmínkách," dodal Koláček.

Podle ředitele bude záležet na tom, v jakém stavu je vyhořelý objekt a jak dlouho se bude opravovat. Pokud objekt čeká rozsáhlá rekonstrukce, pravděpodobně klienti budou muset být rozmístěni i mimo město. Policie dnes dál ohledává místo požáru, zatím nestanovila příčinu vzniku ohně.