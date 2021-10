Koalice Spolu a Pirátů se STAN chtějí vládní koaliční dohodu do 8. listopadu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. Po středeční první schůzce obou opozičních uskupení, která se o víkendu po volbách dohodla na záměru sestavit společně vládu, to novinářům řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany také jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová Sněmovna.

Koalice se na prvním jednání sešly ve středu dopoledne, trvalo více než dvě hodiny. Fiala poté novinářům řekl, že se představitelé stran zabývali dalším harmonogramem jednání. "První, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi," uvedl. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení Sněmovny se budou koalice teprve bavit, doplnil.

Nejvyšší vedení pěti zastoupených stran se sejdou znovu příští týden v úterý, jednotlivé programové týmy se budou scházet dříve. "Ve středu do půlnoci dokončíme nominace těch lidí do jednotlivých pracovních skupin za naše politické strany, ty začnou pracovat okamžitě," řekl Fiala.

Koalice chápou 8. listopad jako nejzazší termín, kdy musejí být domluveny na všem. "Musí být shoda na programu, struktuře vlády i jejím personálním obsazení, abychom mohli smlouvu podepsat," konstatoval Fiala. Jednání zatím považuje za přátelská a férová, což ho naplňuje optimismem.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. V memorandu požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil Fialu jednáním o sestavení kabinetu, a deklarovaly, že nebudou o budoucí vládě jednat s žádným jiným politickým subjektem.