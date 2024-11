Koalice ve Sněmovně prosadila zvýšení věku odchodu do důchodu na 67 let

Vládní koalice dnes ve Sněmovně přes nesouhlas opozice prosadila důchodovou reformu, podle které poroste věk pro odchod do penze o měsíc ročně a zvýší se hranice pro odchod do penze na 67 let. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři. S reformou nesouhlasili poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Jejich zástupci slíbili, že pokud se dostanou k moci, velkou část změn v důchodech zruší. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová svému poslaneckému klubu také navrhne, aby reformu napadlo u Ústavního soudu. Normu dnes kritizovala i část odborů.

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje schválenou reformu za nejdůležitější zákon svého volebního období. Podle premiéra norma zajistí, že stát bude mít dostatečné prostředky na důchody současných třicátníků a čtyřicátníků. Předsedové vládních stran si od jejího prosazení slibují také snížení deficitů důchodového systému.

Schillerová jako zástupkyně největší opoziční strany řekla, že pokud bude ANO po volbách vládnout, reformu zreviduje a velkou část opatření zruší. ANO by podle Schillerové nechalo v platnosti některé technické části novely nekonfliktního charakteru. Naopak zrušilo by růst věku odchodu do důchodu či pravidla pro dřívější penze pro náročné profese. Šéf ANO Andrej Babiš se dnešního hlasování z vážných osobních důvodů neúčastnil.

Piráti, kteří byli dříve součástí koalice, pro reformu nehlasovali. Vadilo jim to, že koalice v důchodové reformě omezila asi na desetinu původně navrhovaný okruh pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze. Při hlasování opustili jednací sál, umožnili tak přijetí.

Prosazené omezení předčasných důchodů pouze pro náročné profese nejrizikovější čtvrté kategorie chce vládní tábor řešit povinným přispíváním zaměstnavatelů některých pracovníků v rizikových provozech do třetího, individuálního penzijního pilíře. Příspěvek by měl činit asi čtyři procenta hrubé mzdy. Návrh chce připravit do konce roku.

Omezení předčasných důchodů dnes kritizoval také předseda odborů KOVO Roman Ďurčo. Označil to za podraz ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Odbory podle něj budou zvažovat další reakci.

Hnutí ANO a SPD trvají na zachování nynější věkové, o dva roky nižší hranice. V 67 letech by měli podle vládní normy odcházet do důchodu lidé narození po roce 1988. Důchodový věk se zvyšuje už teď, a to u mužů o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři. Na současnou hranici 65 let se měl dostat ve 30. letech tohoto století.

Opozice vládní normu kritizovala v průběhu celého projednávání. Závěrečné schvalování sporné předlohy se protáhlo na čtyři jednací dny. Debata vyplnila celkem asi 15,5 hodiny. Podle šéfa klubu TOP 09 Jana Jakoba ale opozice s vlastními návrhy nepřišla. Šéf lidovců Marek Výborný popsal opoziční postup jako destruktivní.

Vládní politici zdůraznili, že nynějších důchodců se reforma nedotkne a penze se snižovat nebudou. Podle ministra práce Jurečky "rozumný člověk pochopí", že reforma je potřeba a najít finální kompromis nebylo jednoduché.

Opoziční hnutí ANO svou reformu penzí nyní podle Schillerové nechystá, ale ve volebním programu bude mít kroky k udržitelnosti důchodů. Týkat se mají zřízení fondu strategických investic, motivace ke spoření či prorodinné politiky. V dubnu po krachu jednání o důchodové reformě na Hradě ANO přitom v prohlášení uvedlo, že vlastní důchodovou reformu představí příští rok před volbami, protože teď nebude koalici poskytovat své know-how.