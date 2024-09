Koalici ve Zlínském kraji utvoří ANO a STAN, hejtmanem zůstane Holiš z ANO

Na koaliční spolupráci ve Zlínském kraji se po krajských volbách dohodla hnutí ANO a STAN, které kandidovalo s podporou TOP 09 a hnutí ZVUK 12. V zastupitelstvu budou mít dohromady 25 z 45 mandátů. Hejtmanem zůstane Radim Holiš (ANO). V devítičlenné radě kraje bude mít ANO šest křesel, Starostové tři, přičemž jedno z nich připadne zástupci TOP 09. Podpis koaliční smlouvy se plánuje na příští týden, řekl dnes novinářům Holiš.

Víkendové krajské volby ve Zlínském kraji ANO suverénně vyhrálo se ziskem 37,27 procenta hlasů a 20 mandátů. Starostové s podporou TOP 09 a ZVUK 12 skončili čtvrtí. Měli 10,25 procenta hlasů a dosáhli na pět mandátů. "Máme dohodu a v příštím týdnu chceme podepsat koaliční smlouvu," řekl Holiš.

Hnutí ANO si podle hejtmana vyhovělo se STAN nejenom personálně, ale i gescemi. Také proto upřednostnilo variantu spolupráce s jedním koaličním partnerem před trojkoalicí, kterou preferovalo po zveřejnění výsledků voleb. "Od začátku to bylo přímé jednání, to znamená vyjádřili se, že jednají jenom s námi. Zároveň bylo důležité, že nabídli osobnosti a persony, které s těmi gescemi, které zaštiťují, nám seděly do toho našeho plánu," uvedl Holiš.

Podle volebního lídra STAN a starosty Slavičína na Zlínsku Tomáše Chmely (STAN) byla jednání korektní a věcná. "Nebylo to tak, že bychom si hned na druhý den padli do náruče. Složitě se hledaly opravdu jednotlivé odbornosti, protože my jsme opravdu představili a navrhli tým odborníků. A já jsem rád, že přesně ty specializace, které jsme nabídli, tak se podařilo i sladit s těmi výslednými posty, které budou obsazeny ve Zlínském kraji ve vedení," řekl Chmela.

Hejtman Holiš bude mít v krajské radě na starosti zdravotnictví. Jeho statutárním náměstkem bude Radek Doležel (ANO), v jeho gesci zůstane doprava. Pozici prvního náměstka hejtmana obsadí Chmela, na starosti bude mít strategický rozvoj. Druhou náměstkyní hejtmana bude Eliška Olšáková (STAN), do její gesce patří sociální oblast a neziskový sektor. Třetím náměstkem je David Vychytil (ANO), obstará ekonomiku, finance a podnikání.

Do rady dále zasedne Renata Prchlíková (ANO), věnovat se bude životnímu prostředí a zemědělství. Její členkou bude též Jindra Mikuláštíková (ANO), která bude mít na starosti školství. Zasednou v ní i Ivan Láska (ANO), zabývat se bude kulturou a cestovním ruchem, a Miroslav Zemánek (TOP 09), jehož pracovní náplní bude příprava investic, energetika a sport.

Mezi priority nové koalice patří podle Holiše modernizace všech krajských nemocnic, doprava nebo podnikání a rozvoj. Nové vedení Zlínského kraje chce také zastavit odliv studentů a mladých lidí z regionu. Za důležité považuje Chmela též pokračování reforem v sociální oblasti. Kdy zasedne ustavující krajské zastupitelstvo, ještě není jasné. V úvahu podle hejtmana přicházejí termíny 21. října nebo 4. listopadu.

O případné účasti v krajské koalici vyjednávalo ANO i s volební koalicí K21 Zlínský kraj 21. století. Utvořili ji lidovci spolu s hnutím Zlín 21 a má deset mandátů. Jednání vedlo též s ODS, která má pět křesel v zastupitelstvu a s níž bylo ANO v krajské koalici v uplynulých čtyřech letech. Koalice K21 i ODS tedy zamíří do opozice. V ní bude také Stačilo!, které ve volbách získalo tři mandáty, a SPD se dvěma křesly.

Dosud mělo ANO v krajském zastupitelstvu devět křesel. Minulé krajské volby hnutí těsně vyhrálo před druhou KDU-ČSL. Následně ANO sestavilo koalici s Piráty, ODS a SOCDEM. Nyní však Piráti ve volbách neuspěli, stejně tak SOCDEM. V opozici byli v minulých čtyřech letech lidovci, STAN, SPD a koalice Trikolory, Soukromníků a Nezávislých.