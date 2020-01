Koaliční partneři ANO nevítají Havlíčkovu duplicitu

Vládní ČSSD i komunisté, kteří tolerují kabinet, by upřednostňovali, aby vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nebyl až do příštích voleb vedle ministra průmyslu a obchodu i šéfem ministerstva dopravy. Jejich představitelé to řekli ve Sněmovně. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by sociální demokracie mohla téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Chvojka před úterním začátkem zasedání Sněmovny uvedl, že sociální demokraté nepovažují za běžnou koncentraci Havlíčkových funkcí. Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy vlády, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. "Byli bychom neradi, kdyby to bylo do konce funkčního období (vlády)," uvedl Chvojka.

Oba resorty považuje za složité, připomněl, že o vědu se dříve staral například tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) bez toho, aby měl pod sebou další resort. "Koncentrace těchto čtyř gescí by i pro sebelepšího manažera musela být velmi náročná," řekl Chvojka. Není to proto zcela standardní řešení a mělo by se o něm diskutovat, dodal.

Babiš v pondělí hovořil i o perspektivě, že by se ministerstva spravovaná Havlíčkem mohla sloučit do jednoho. "Rozumím, že to někdo může pojmout populisticky, jeden ministr místo dvou, úspora jednoho platu, ale když se podíváme na ty resorty, nemuselo by to být dobře a mohly by strádat," míní Chvojka.

Filip očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba resorty pouze přechodně. Chce o věci s premiérem jednat. "Vztah mezi ministerstvy průmyslu a dopravy bývá někdy kontradiktorní, zájmy dopravců a výrobců jsou odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo meziresortně, nikoli uvnitř jednoho resortu," řekl Filip k záměru ministerstva sloučit.