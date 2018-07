Kolik má promile ožrala? Babiš se tvrdě pustil do Kalouska, ten žádá omluvu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu na plénu sněmovny ostře pustil do předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, tykal mu a označil ho za "zloděje zlodějského" a ožralu. Ministerský předseda reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Kalousek později naznačil, že chce Babiše pohnat k soudu.

Kalousek vyzve premiéra Babiše k omluvě za výroky, které na jeho adresu předseda vlády vyslovil během středeční schůze k vyslovení důvěry vládě. Řekl, že na sněmovní výbor se kvůli nepravdivým výrokům obracet nebude. "To má vždycky nějaký politický charakter. Já tím nechci už tak složitou atmosféru ve sněmovně zatěžovat," uvedl. Doufá, že se premiér omluví a spor neskončí u soudu v občanskoprávním řízení. Babiš se na plénu sněmovny do Kalouska ostře pustil, tykal mu a označil ho za "zloděje zlodějského" a ožralu.

"Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky," uvedl.

Babiš se pustil do Kalouska potom, co se do sněmovny vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty. Účastníci premiéra vypískali a házeli po něm předměty.

Rozhořčený Babiš

"Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že "kňourá a fňuká", a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. "Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor," zdůraznil Kalousek.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. "Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?" rozohnil se ministerský předseda. "Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve," pokračoval.

Došlo i na test opilosti

Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. "Vy my tady nebudete nadávat do estébáků, já jsem žádný estébák nebyl," řekl očividně rozrušený Babiš.

Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kalousek tehdy lidovce vedl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik pak podotkl, že "je zcela určitě jedno", kdo s ním v roce 2006 vedl rozhovor o komunistické podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL. Uvedl to na výzvu Kalouska, aby dosvědčil, že nynější předseda poslanců TOP 09 to nebyl. Kováčik ale také sdělil, že jednání se uskutečnilo tak, jak to s odkazem na novinový článek uvedl Babiš. "Svědčím, že skutečně tak to proběhlo, noviny by přece ani tehdá nelhaly," dodal Kováčik.

Opoziční poslanci v reakci na Babišova slova vůči Kalouskovi premiéra vyzývali, aby se choval slušně. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by premiér neměl debatu omezovat na svůj dlouholetý osobní spor s Kalouskem. Šéf lidovecké frakce Jan Bartošek Babišovi vzkázal, že svým projevem odhalil svoji pravou tvář. "Vaše arogance, tykání a urážení dehonestuje Poslaneckou sněmovnu, vy jste ten, kdo snižuje hodnotu parlamentní demokracie," pronesl.

Premiéra označil Bartošek za hanbu sněmovny. "Můžete se ohánět tím, že jste nebyl u StB, jak chcete, ale z toho, že jste byl u komunistů, z toho se nevyvléknete," dodal Bartošek.