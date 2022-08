Komora architektů: Novela stavebního zákona je promarněnou příležitostí

Novela stavebního zákona spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku podle České komory architektů (ČKA) v řadě případů nijak významně neurychlí ani nezjednoduší stavební řízení a je krokem zpět. ČKA v tiskové zprávě uvádí, že novela je velmi smutný výsledek mnohaleté práce a promarněná příležitost, jak podpořit výstavbu a investice do nových pracovních příležitostí a infrastruktury. Ve čtvrtek je novela stavebního zákona na programu Legislativní rady vlády.

"Návrh věcné novely prokazuje, že vláda není schopná prosadit skutečnou reformu stavebního práva. Tedy změny, které by dnešní roztříštěné a zdlouhavé rozhodování o využití území a povolování staveb nahradily komplexním posouzením v rámci jednotného řízení, posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování a zvýšily právní jistotu všech zúčastněných, ať už jde o občany, nebo stavebníky," uvedl předseda České komory architektů (ČKA) Jan Kasl.

Léta připravovaný nový stavební zákon připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) a Sněmovna ho schválila loni v létě přes veto Senátu. Ani loni nebyla ČKA z jeho podoby nadšená. "Výsledek bohužel není příležitostí k potlesku," uvedla tehdy na své webu.

Nový kabinet Petra Fialy (ODS) letos prosadil roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákona. Novela především ruší Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené nové krajské stavební úřady a podle ministerstva pro místní rozvoj zachovává část stavebních úřadů pod obcemi, o jejichž počtu rozhodne vláda.

Od poloviny příštího roku začne fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou až do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

ČKA měla k novele připomínky a nyní uvádí, že by její přijetí zásadně narušilo princip integrace. Hlavním cílem přijatého zákona o novely má být urychlení získání stavebního povolení. To ale novela podle ČKA nesplní. "Řada podkladů má být 'staronově' vydávána samostatně, a to opět převážně formou závazného stanoviska, které prakticky eliminuje možnost hledat konsenzus," uvádí ČKA.

Novela místo řešení problémů podle ČKA přináší v řadě ohledů zhoršení. Jako příklad uvádí, že odstraňuje z textu schváleného předpisu řadu konkrétně stanovených procesních lhůt, zejména v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace. "Nejlogičtější řešení, tedy přesunout pořizování dokumentace do agendy obcí, ministerstvo pro místní rozvoj stále odmítá, i když by tento krok nejlépe řešil častou nečinnost pořizovatelů dokumentace," tvrdí komora.

ČKA kritizuje také fakt, že novelou by se zrušily takzvané Pražské stavební předpisy a velká města (Praha, Brno a Ostrava) by mohla mít právo pořídit "jen" prováděcí předpis pro umisťování staveb. ČKA uvedla, že "škodlivé důsledky by byly dalekosáhlé".

Nesouhlas s novelou podle ČKA vyslovují i zástupci měst a obcí a velkých stavebníků. "Vláda ČR by měla tyto kritické hlasy vyslechnout a zajistit přípravu upraveného návrhu věcné novely. Jinak je pravděpodobné, že poslanecká sněmovna přijme neprojednaný pozměňovací návrh," uvádí Kasl s tím, že novelu může postihnout osud jako přijatý zákon, tedy odklad a novelizace.