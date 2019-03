Kompenzace za jez nemohou být přeneseny do jiného státu

Kompenzace negativních dopadů stavby vodního jezu u Děčína na krajinu není možné přenést do jiného členského státu Evropské unie. Vyplývá to z dopisu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Česko se u komise snažilo vyjednat možnost, že by dopady stavby jezu na životní prostředí kompenzovalo v zahraničí. Stát by tak investoval do ekologie v cizině.

"Členské státy jsou odpovědné za provádění právních předpisů EU v rámci svých hranic. Jakákoli kompenzační opatření zaměřená na zachování soudržnosti sítě Natura 2000 by proto měla být provedena na území členského státu, v němž se plán nebo projekt realizuje. Nemohou být přenesena do jiného členského státu," uvedl Juncker. "Rád bych Vás proto požádal, abyste nadále usilovali o stanovení kompenzačních opatření v České republice," dodal. Natura 2000 je soubor chráněných území v Evropské unii.

Ministerstvo dopravy, které také stavbu jezu prosazuje, se nyní zabývá dalším postupem. "Je zcela evidentní, že dle reakce EK není možné sledovat kompenzační opatření mimo ČR a dle textu obsaženého v dopise z EK je zde dokonce doporučeno hledat je na území ČR," napsal úřad.

Rejdaři usilují o stavbu děčínského jezu už několik let. Podle nich by měl výrazně zvýšit splavnost Labe v úseku, který je podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Proti je naopak ministerstvo životního prostředí.

Stavbu dlouhodobě brzdí problémy právě s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu plavebního stupně stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. V této souvislosti loni rozhodovala Správa Národního parku České Švýcarsko o stanovení možných kompenzačních opatření. Došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Svaz dopravy ČR v úterý uvedl, že studie, podle které vhodná opatření na kompenzaci neexistují, je nezákonná a účelová. Podle Správy Národního parku České Švýcarsko ale stanovisko vzniklo na základě několika odborných studií předních českých akademických institucí, včetně České zemědělské univerzity, Masarykovy univerzity v Brně nebo Ostravské univerzity.

Přes negativní výsledky studie však ministerstvo dopravy zahrnulo stavbu vodního jezu do připravované koncepce vodní dopravy. Podle ministerstva převažuje v případě děčínského jezu veřejný zájem nad případnými zásahy do okolní krajiny.

Juncker v dopise dále vybídl Českou republiku, aby dokončila vyhlášení lokalit Natura 2000. Stát by tak podle něj zajistil právní srozumitelnost a jistotu pro rozvoj regionu.