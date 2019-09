Konečná v Duelu Jaromíra Soukupa: Žili jsme si dobře také před rokem 1989

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa tentokrát přijala pozvání poslankyně evropského parlamentu Kateřina Konečná (KSČM). Během diskuze došlo na debatu o životní úrovni před rokem 1989, práci v Evropském parlamentu nebo "mordování kapitalismu".

V úvodu pořadu Soukup upozornil na fakt, že je Konečná mimo jiné známá také pro ostřejší slova, pro která nejde daleko. V minulosti například prohlásila, že by ráda "mordovala kapitalismus". "Nestydím se za to, protože si to myslím. Každý den se ukazuje, že se nůžky rozevírají. Vydělává jenom někdo," argumentovala politička a dodala, že socialismus 21. století není o tom, že všechno patří všem. "Nebojím se slova 'znárodňovat'. Používají ho také naši západní přátelé," řekla Konečná a upozornila na berlínské byty.

Moderátor však argumentoval, že máme svobodné volby, svobodu projevu a můžeme cestovat. "Kapitalismus nemůže sloužit většině obyvatelstva. Po třiceti letech "úžasného kapitalismu" máme milion lidí v chudobě, zavřené špitály, lidé nemohou najít bydlení nebo zubaře," uvedla. Zeptal se jí také, zda je příznivkyně socialismu na Kubě, nebo spíše tíhne ke skandinávskému systému. "Jsem příznivce toho, aby se většině žilo líp a menšina nevydělávala na úkor většiny. Jsem pro to, aby se platily daně tady a nebyly odváděny do daňových rájů," odpověděla a dodala, že potřebujeme státní banku. Argumentovala velkými státními investicemi a půjčkami pro občany na bydlení.

Lidé měli základní jistoty

Moderátor následně stočil téma hovoru k životní úrovni. Dodal, že si žijeme poměrně dobře. "Žili jsme si dobře také před rokem 1989," reagovala europoslankyně. Soukup však zavzpomínal a uvedl, že mu vadilo, že nemohl cestovat a koupit si jakoukoliv knížku. Upozornil také na jakousi autocenzuru, kterou nepovažuje za přijatelnou. "Netvrdím, že to bylo v pořádku. Mluvím o základních jistotách, které lidé měli. Dítě vám vzali bez problému do školky a za práci jste vždy dostal zaplaceno," vysvětlila.

V další části pořadu se zaměřil na volební preference a na ubývající voliče KSČM. Na základě posledního průzkumu by se komunistická strana vůbec nedostala do parlamentu. "Ubývají nám proto, protože neumíme prodat naši práci. Je faktem, že ČSSD a ANO by neudělali nic z levicového programu. Nezdanili církevní restituce a podobně. To se stalo až díky nám a my to neumíme vykomunikovat," přiznala.

Pohrdání našimi osvoboditeli

Moderátor političce připomněl, že označila Evropskou unii za sociální projekt. "Rozhodně to tak není, je to kapitalistický projekt, dnes víme, kdo tam vládne. Ani to nejsou lidé z komise, ale spíše nadnárodní společnosti," upozornila. V závěru pořadu se Soukup zeptal na jmenování Věry Jourové místopředsedkyní Evropské komise. Politička bude zodpovědná za kontrolu udržování hodnot Evropské unie a za transparentnost.

"Považuji to za chybu. Pro ČR by bylo důležitější, kdyby tam bylo něco z legislativy, například energetika, zdravotnictví a podobně. Když jsem četla to první rozdělení, tak jsem si tak trochu říkala, že se chtěla předsedkyně komise pomstít nám všem. Nevím, z koho si chtěla udělat větší srandu," uzavřela Konečná.