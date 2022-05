Konstantinovy Lázně očekávají stejně hostů jako před pandemií

Konstantinovy Lázně (LLKL), jediné lázně v Plzeňském kraji, očekávají letos stejné počty pacientů i komerčních hostů jako před pandemií koronaviru. Firma s osmi lázeňskými domy a 305 lůžky cílí na 270 až 280 pacientů a hostů denně, tedy na 105 tisíc přenocování, z toho 70 tisíc u pacientů a zbytek u wellness a víkendových pobytů. Letošek se vrátí do běžných let ve využití kapacit, ale ne ve finanční bilanci, řekla ředitelka Dana Jurásková. Hlavní sezona je od dubna do října.

"Nárůst je vidět z aktivit zdravotnických zařízení, což je důležitá část příjmů, tedy pacientů po prodělaných výkonech. A dále vidíme, že se zvyšuje počet rezervací samoplátců - wellness a víkendových pobytů," uvedla. Lidé jsou ale opatrní. Zvažují, zda se nevrátí pandemie, a také, jak utáhnou rodinný rozpočet. Hodně je obsazený červen a plní se i léto.

LLKL, založené v roce 1803, cítí, že od počátku roku mají nemocnice hodně pacientů s kardiovaskulárními chorobami a operacemi velkých kloubů, na něž se lázně nejvíce zaměřují, tito klienti tvoří kolem 70 procent. Ortopedickým pacientům se věnují od roku 2007, od roku 2019 také onkologickým. Nabízejí také balíčky pro lidi, kteří prodělali covid, uvedla ředitelka.

Pacienti i hosté jsou téměř výhradně Češi, Němců už je minimum. "U komplexní lázeňské péče, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění, jde o tří- až pětitýdenní pobyty. U příspěvkové jsou to dva až tři týdny," řekla Jurásková. Hodně jezdí rodiny s dětmi nejen na prodloužené víkendy, ale i na týdenní pobyty. Mají volný vstup do wellness centra, kde relaxují také Plzeňané.

LLKL byly v běžných letech vždy v mírném zisku, čehož se ale podle ředitelky v minulých dvou "covidových" letech nedalo a ani letos nedá docílit. "Balancujeme na velmi ostré hraně. Rostou náklady. Daly by se sice zvýšit ceny, ale kupní síla obyvatelstva je malá. Nesmíme je přepálit, abychom hosty neodradili," uvedla. LLKL zdražovaly na začátku roku asi o deset procent, což kopírovalo předpokládanou inflaci. Kvůli zdražení potravin zvedly ještě od května o několik korun ceny v kavárně a restauracích. "Naše ceny jsou pořád velmi rozumné," uvedla ředitelka.

"Letošek se vrátí do běžných let ve využití kapacit, ale nevrátí se v té finanční bilanci," řekla Jurásková. To omezuje investice, velké opravy a výměny technologií, na něž firma vydává několik milionů korun ročně. Lázně měly loni kvůli pandemii zavřeno od ledna od června, předloni od Velikonoc do července a poté od poloviny října do konce roku. Trochu pomohly dotační covidové programy, firma zavřela domy, přestala topit. Na provoz si musely lázně půjčit, vyčerpaly rezervy na investice. "Nikoho z kmenových zaměstnanců jsme ale nepropustili," uvedla Jurásková. Pracovali v parku, na údržbě domů, na úklidech i v očkovacím centru, které zaměstnalo 40 lidí. Firma se zhruba 110 zaměstnanci je jedním z hlavních zaměstnavatelů v regionu do 30 kilometrů a dává také práci řadě místních podnikatelů.