Kontrola vývozů českých zbraní je nedostatečná, tvrdí aktivisté

Kontrola vývozů českých zbraní je nedostatečná, tvrdí to nezisková organizace Nesehnutí. Volá také po zastavení vývozu zbraní z ČR do Saúdské Arábie, kde podle hnutí panuje podezření, že zbraně jsou dál prodávány povstaleckým skupinám v Sýrii, Libyi či Jemenu. Česká republika tím podle aktivistů podporuje konfliktní a násilné režimy dodávkami zbraní a dalšího válečného materiálu. Zástupci organizace to dnes uvedli na tiskové konferenci. Vyjádření MPO se zjišťuje.

Za posledních pět let hodnota českých zbraní vyvezených do Saúdské Arábie dosáhla 144 milionů eur (3,6 miliardy korun). Podle Nesehnutí panuje také podezření, že zbraně jsou dál prodávány povstaleckým skupinám v Sýrii, Libyi či Jemenu.

"Existuje bezpočet důkazů, že Saúdská Arábie páchá v Jemenu válečné zločiny. ČR před nimi již nesmí zavírat oči. Je nutné okamžitě zastavit vývozy českých zbraní do Saúdské Arábie," uvedl Peter Tkáč z Nesehnutí. Organizace také připomněla loňský případ, kdy se české raketomety a houfnice dostaly i přes embargo OBSE do Ázerbájdžánu, podle České televize pravděpodobně přes Slovensko a Izrael.

Pochyby podle neziskové organizace budí také skutečnost, že statistiky, které ČR uvádí o vývozech zbraní a vojenského materiálu ve zprávě ministerstva průmyslu a ve zprávě pro EU, nejsou v souladu. Hodnoty zbraní vyvezených v roce 2016 se liší u 14 cílových zemí.

Export zbraní a vojenského materiálu z Česka loni klesl na 15,1 miliardy korun, což je o 3,5 miliardy méně než v roce 2016. Zbrojařské firmy získaly celkem 1159 licencí v hodnotě 21,1 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu ministerstva průmyslu a obchodu. Vývoz vojenského materiálu loni směřoval do 106 zemí. Hodnotově největší export byl do Spojených států - za 1,66 miliardy korun -, Saudská Arábie byla pátá. Export střelných zbraní a jejich součástí pro civilní použití dosáhl 3,3 miliardy korun. Na konci roku 2017 bylo v Česku 261 firem a jedna fyzická osoby držící povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem.

Nesehnutí uvádí, že při porovnání zemí, které nakupovaly české zbraně, s indexem organizace Freedom House vyplývá, že 32 procent hodnoty zbraní skončilo v nesvobodných zemích a dalších 13 procent v zemích částečně svobodných.

Mírové rozhovory o válce v Jemenu, které se měly konat pod záštitou OSN v Ženevě, skončily na začátku září fiaskem. Zástupci šíitských povstalců totiž k jednání nakonec vůbec nedorazili. Během konfliktu v Jemenu za čtyři roky zemřelo přes 10 tisíc lidí. Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Húsíové podporovaní šíitským Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, které od března 2015 pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala tisíce lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domovy. Podle OSN tak jde o největší humanitární katastrofu na světě.