Kontrolní výbor našel chyby v privatizaci Arenbergerovi na straně Prahy 1

Při privatizaci bytu v Bolzanově ulici v Praze 1 bývalému ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi zřejmě nepochybil on, ale chyba se stala na straně městské části. Na úterním jednání magistrátního kontrolního výboru to řekl zastupitel a předseda kontrolního výboru Prahy 1 David Bodeček (Piráti). Problém je například s výměrou bytu nebo poměrem jeho rozdělení na část pro bydlení a ordinaci. Radnice podle Bodečka rovněž neřešila, zda v době privatizace Arenberger vlastnil jinou nemovitost. Kauzou se budou 14. září zabývat zastupitelé městské části, teprve poté bude jasné, co Praha 1 udělá dál.

Praha 1 na přelomu let 2018 a 2019 prodala Arenbergerovi byt s ordinací o rozloze téměř 250 metrů čtverečních za 11,5 milionu korun. Byt měl Arenberger pronajatý od radnice od roku 1994. Postup několik měsíců kritizuje zejména někdejší starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). Případem se zabývala policie, která jej letos v červenci odložila.

Jedním z problémů je podle Bodečka zmíněné rozdělení bytu na část pro bydlení a pro ordinaci. V nájemní smlouvě z roku 1994 je uvedený jiný poměr těchto částí než ve smlouvě o privatizaci. V roce 1994 byla větší část pro ordinaci, zatímco při privatizaci se to obrátilo. "Haprují nám i plochy. Zatímco v nájemní smlouvě je plocha 210 metrů čtverečních, v kupní smlouvě je 245 metrů čtverečních," řekl Bodeček.

Změny jsou podle zjištění výboru z roku 2016, kdy se chystaly podmínky privatizace. Na zastupitelstvu Prahy 1 proto výbor doporučí, aby úřad zjistil, jak a kde změny nastaly. "Netýká se to tak profesora Arenbergera," řekl Bodeček.

Dalším problémem je, že při privatizaci bývalý ministr vlastnil jinou nemovitost, což by mu koupi mělo podle pravidel znemožnit. Dům v pražských Kobylisích vlastnil již v roce 1994, kdy si ordinaci pronajímal. Při privatizaci se jej na to údajně nikdo z radnice neptal. "To, co bylo kritizováno i v médiích, že lhal v souvislosti s tím, že něco vlastnil, respektive nevlastnil, tady bylo jednoznačné pochybení úřadu městské části Praha 1," řekl Bodeček. Privatizace domu v Bolzanově začala již v roce 2001 a o dva roky později všichni nájemci dostali nabídku na odkoupení.

Podle Bodečka v současné chvíli neexistuje relevantní důvod, proč by měl bývalý ministr byt radnici vracet. "Já si vůbec nedovedu představit, na základě čeho by se měla bytová jednotka vrátit, protože profesor Arenberger nepochybil. On tvrdil, že v té jednotce bydlí, ale nikdo se jej neptal, zda slouží k trvalému bydlení," řekl. "Můj osobní názor, a to mi odpusťte, je to osobní atak na jednu konkrétní osobu," dodal.

Arenberger skončil ve funkci ministra zdravotnictví na konci května po 48 dnech. Vrátil se tehdy do vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V čele ministerstva jej nahradil poslanec ANO Adam Vojtěch, který z funkce ministra zdravotnictví odstoupil loni v září. Arenberger čelil v posledních týdnech svého působení ve funkci kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku.