Koronavirus katapultoval děti do kyberprostoru. Jak jim zajistit bezpečí?

Už tři měsíce jsou zavřené školy. Nedostatek osobního kontaktu si školáci dnes více než kdy jindy kompenzují kontaktem na internetu, a tím přímo úměrně rostou i rizika. Jedním z nich je kyberšikana. Jak se chovat, když se děti na internetu dostanou do úzkých, a jak tomu předcházet?

Aktivity dětí v době koronavirových omezeních se přesunuly do virtuálního světa ještě více než kdy před tím. Co dříve bylo místem zábavy ve formě komunikace s přáteli, sdílení multimédií, on-line her a podobně, se nyní v době koronavirové stalo zároveň zčásti nutností a také místem povinností. A k době strávené na internetu ve volném čase tak přibyl čas strávený on-line kvůli škole a vzdělání. Internet je zkrátka součástí každodenní rutiny nejen pro české děti a mládež. Nedostatek osobního kontaktu s přáteli a spolužáky si dnes více než dřív vynahrazují na sociálních sítích, a právě zde hrozí ta největší rizika.

Zneužití, vymáhání, vydírání

Na internetu na ně číhají hlavně kyberšikana a tzv. kybergrooming. Kyberšikana znamená šikanování jiné osoby (například vydírání, ubližování, ztrapňování, zastrašování apod.) s využitím informačních technologií. Podle Petera Porubského z Linky bezpečí přitom dochází v porovnání s klasickou osobní šikanou ke dvojímu umocnění újmy postiženého, protože materiál zůstává dlouhodobě dostupný a má obrovské publikum. V případě kybergroomingu se jedná o nejvíce nebezpečnou internetovou hrozbu. Vedle zmanipulování vyhlédnuté oběti zahrnuje také odcizení a zneužití nebo vymáhání fotek a videí se sexuálním obsahem, často pod smyšlenými záminkami a je spojené s výhrůžkami.

Procento obětí kyberšikany každým rokem roste

Výsledky průzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu, na kterém se podílela Univerzita Palackého v Olomouci, společnosti Seznam.cz a Google, ukazují, že každé druhé dítě ve věku 11 až 17 let už má osobní zkušenost s kyberšikanou. Svou roli na tom má také fakt, že téměř 81 procent dětí má založený facebookový účet a 26 procent dětí by vyhovělo nabídce neznámého člověka, aby si ho přidal mezi osoby, s nimiž bude po internetu komunikovat.

Podíl českých studentů využívajících internet ke komunikaci a zábavě navíc stále roste a podle nejnovějších dat ČSÚ je větší než celoevropský průměr. Největší problém z hlediska kyberšikany zkrátka představují sociální sítě. "Profil na sociálních sítích mělo v roce 2019 již 98 procent studentů starších 16 let. Denně je na sociálních sítích 78 procent patnáctiletých dívek a 70 procent chlapců," říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Útoků na děti a mládež také přibývá a podle výsledků různých průzkumu se ukazuje, že 6 až 7 lidí z 10 neví, jak se proti takovým útokům bránit.

V případě potíží pomůže police, specializované instituce, ale i asistenční služby

Vždy platí, že je vhodné začít blokací útočníka, oznámit útok a poradit se s někým blízkým. "V případě vážných problémů je třeba zapojit specializované instituce jako policii, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology a podobně. Děti mohou samy využít linku bezpečí zřízenou pro tyto účely www.internethelpline.cz," uvádí v metodice k prevenci a řešení kyberšikany Kristýna Jurková z Pedagogicko-psychologické poradny Brno.

Pomoci však můžou také pojišťovny v rámci svých speciálních služeb. Například pojišťovna UNIQA nabízí možnost rozšíření pojištění domácnosti o tzv. kybernetickou asistenci. "V případě, že se někdo z rodiny pojištěné domácnosti stane obětí kyberšikany, stačí zavolat na asistenční linku, dostupnou 24 hodin denně. Tam klient vyplní připravený formulář, který dodavatele opravňuje fotografie a příspěvky odstranit z veřejného zobrazení. UNIQA zajistí odstranění problematických informací z internetu, případně pomůže zrušit daný profil a informovat o závadném jednání provozovatele serveru. Asistence zaznamenává vysokou úspěšnost při stažení příspěvků a fotografií z webů a sociálních sítí," vysvětluje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA, s tím, že vedle kybernetické asistence je poskytnuta také právní podpora.