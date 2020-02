Křeček: Žádné dramatické změny v úřadu nechystám

Někdejší poslanec ČSSD Stanislav Křeček se ve středu složením slibu do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) ujal funkce veřejného ochránce práv. Nahradil v ní Annu Šabatovou, jejíž šestileté funkční období vypršelo v úterý. Křečka, který byl kandidátem prezidenta Miloše Zemana, zvolila před týdnem Poslanecká sněmovna. Křeček úřad v Brně přebere ve čtvrtek na setkání se svou předchůdkyní. Novinářům řekl, že nechystá žádné dramatické změny, úřad byl podle něj řízen profesionálně a bude i nadále.

Ombudsman se podle zákona ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Sněmovny, šéf komory Radek Vondráček (ANO) je však na cestě do Thajska a Laosu. Při ceremoniálu ho měl zastoupit jeho první místopředseda Vojtěch Filip (KSČM), který byl však dopoledne kvůli zdravotní indispozici převezen na vyšetření do nemocnice. Křeček tak složil slib do rukou Okamury a stal se čtvrtým ombudsmanem po Otakaru Motejlovi (2000-2010), Pavlu Varvařovském (2010-2013) a Šabatové (2014-2020).

Jednaosmdesátiletého Křečka zvolila minulý týden Sněmovna ve druhém kole tajného hlasování. Porazil v něm kandidáta Senátu, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma. V prvním kole vypadl advokát Jan Matys, kterého také navrhla horní komora. Okamura při ceremoniálu popřál Křečkovi mnoho úspěchů a to, aby se mu dařilo naplňovat své vize. "Budu se o to snažit," reagoval Křeček.

Křeček po složení slibu řekl, že nechystá v úřadu dramatické změny. "Je řízen profesionálně a bude i nadále," uvedl. Se Šabatovou se sejde ve čtvrtek dopoledne. "Poděkuji jí za šest let spolupráce, budeme hledat cesty, jak dál pokračovat," uvedl. Na některé věci chce navázat, další dělat jinak, dodal. "Tak je tomu vždy, když se mění vedení. Naše náplň je dána zákonem, nevymýšlíme si naši působnost," řekl.

Kritika od opozice

Nový ombudsman uvedl, že nijak nezakrývá svůj vyšší věk. Věděli o něm však i poslanci při výběru ombudsmana, dodal. "Budu to dělat tak, jak budu schopen. Pokud by ten věk tomu bránil, tak samozřejmě nebudu lpět na funkci více, než je nezbytné. Ale zatím se cítím výborně, stále publikuji. V této chvíli věk není překážkou, abych mohl pomáhat jako dosud," řekl.

Opoziční poslanci z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN výsledek volby kritizovali. Spolek Milion chvilek uspořádá v neděli 1. března v Praze kvůli Křečkově zvolení demonstraci. Protesty budou i v krajských městech. Křeček působil jako zástupce Šabatové a měl s ní dlouhodobé názorové neshody.

Křeček byl soudním čekatelem, začátkem 70. let ale musel z justice odejít a živil se jako horník, dělník, geolog nebo výtvarník. Po roce 1989 se stal advokátem, byl poslancem České národní rady, členem zastupitelstva Prahy 2 a v letech 1998 až 2013 poslancem. Od dubna 2013 do prosince 2019 byl zástupcem ombudsmanky, Zeman loni dvakrát neúspěšně navrhoval, aby ve funkci pokračoval. Kandidátem na ombudsmana byl už poté, co koncem roku 2013 z postu odešel Varvařovský.