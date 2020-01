Kremlík nechtěl zdržovat. Babišovo rozhodnutí respektuje

Končící ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) respektuje rozhodnutí premiéra Andreje Babiše navrhnout jeho odvolání z vlády. V tiskovém prohlášení a na twitteru večer zdůraznil, že jeho prioritou bylo spustit systém elektronických dálničních známek tak, aby se nijak nezdržel. Věřil Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), že má zakázku na informační systém pod kontrolou, proto ji na rozdíl od premiéra nechtěl zrušit, uvedl.

"Mojí prioritou bylo spuštění systému elektronických dálničních známek tak, aby nedošlo k žádnému zdržení a lidé jej od příštího roku mohli používat. Věřil jsem SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou a SFDI mě o tom opakovaně ujistil. Proto jsem také premiérovi oponoval v otázce ukvapeného zrušení celé zakázky," uvedl v tiskové zprávě Kremlík.

Dodal, že na ministerstvu nastartoval nebo dotáhl spoustu věcí. Zmínil například nový mýtný systém, novelu zákona zkracující přípravu staveb o tři až čtyři roky, pokračující modernizaci dálnice D1, přípravu vysokorychlostních tratí nebo navýšení letošního rozpočtu na dopravní stavby ve výši 93 miliard korun. Současně poděkoval svým kolegům za pomoc a svému nástupci popřál hodně úspěchů při řešení úkolů.

Babiš dnes navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka kvůli tomu, že manažersky nezvládl kritizovanou zakázku pro elektronické dálniční známky. Vedením ministerstva dopravy chce pověřit vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), a to natrvalo. Hrad už oznámil, že s Babišovými návrhy souhlasí.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice i Babiš. "Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí," vysvětlil rozhodnutí Babiš.

Premiérovi mimo jiné vadí, že vláda nedostala informace předem. Ministr podle jeho slov ani při dnešní ranní schůzce nepřipustil pochybení. "Je pracovitý, ale zkrátka tento projekt nezvládl," zdůvodnil návrh na Kremlíkovo odvolání.

Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček a ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu, tvrdí premiér. Podle něho fond nefunguje dobře a je třeba to změnit.