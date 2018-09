Čachry lékaře Dbalého: usvědčil ho vlastní deník a snímky peněz

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý se z přijímání úplatků sám usvědčil elektronickým deníkem a fotografiemi, na kterých pózuje s balíky peněz. Lékařova obhajoba, podle níž šlo o fikci či legraci, je nevěrohodná. Uvedla to předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková při odůvodňování nepravomocného verdiktu, který Dbalého poslal na devět let do vězení a uložil mu trest propadnutí majetku.

Poznámky, které nalezla policie při prohlídce Dbalého bytu, se obžalovaný později snažil vydávat za smyšlený spisek z lékařského prostředí. "Tento elektronický diář poskytuje zcela pravdivý obraz o tom, jaké poměry v tehdejší době ve zdravotnictví panovaly včetně způsobů nezákonného obohacování," řekla soudkyně. Poukázala na to, že pečlivé a podrobné lékařovy zápisky obsahovaly i řadu objektivních dat, která bylo možno ověřit.

Podle soudu si neurochirurg Dbalý s nevšední důsledností zapisoval nejen časy a výsledky schůzek, ale i to, jaké přijal benefity, a to zejména peněžní úplatky, které nazýval anglickým hovorovým výrazem pro peníze - moolah, případně moo.

Lékař se hájí tím, že výraz v poznámkách vůbec neznamenal peníze, avšak soudkyně v této souvislosti upozornila na Dbalého složku fotografií, kterou lékař sám nazval "já s moolahem". Slepičková veřejnosti v jednací síni ukázala několik těchto snímků z trestního spisu, na nichž lékař pózuje s balíčkem bankovek nebo se zvěčnil u peněz, před nimiž drží papír s nápisem "cca 28 milionů".

Dbalého tvrzení, že fotografie měly sloužit k tvorbě zábavného novoročního přání, soudkyně odmítla. Jednak poznamenala, že některé ze snímků vznikly v dubnu, jednak označila za nevěrohodné, že by ředitel známé a prestižní nemocnice rozesílal přání, na kterém stojí u peněz oblečen jen do spodního prádla a rukavic.

Policie navíc u Dbalého zajistila i ručně psanou listinu nazvanou "moo", která obsahuje soupis různých osob a částek.

Podle nepravomocného verdiktu si lékař v souvislosti se zmanipulováním nemocničních zakázek na digitalizaci chorobopisů a na nákup gama nože přišel díky úplatkům na zhruba 27,8 milionu korun.