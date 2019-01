Češka zadržená před rokem v Pákistánu se rozsudku nedočkala

Výběr informací o kauze mladé Češky, která pašovala devět kilogramů heroinu a před rokem, 10. ledna 2018, ji zadrželi na letišti v pákistánském Láhauru:

- Pákistánští celníci zadrželi 10. ledna 2018 na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru 21letou Česku Terezu H. z Uherského Hradiště, u které nalezli v kufru devět kilogramů heroinu. Žena byla zadržena poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

- Speciální soud v pákistánském Láhauru vzápětí poslal zadrženou na 14 dní do vyšetřovací vazby. Vazba byla poté soudem několikrát prodloužena. Pákistánské úřady zadržely 20. ledna komplice mladé Češky. Muž byl zadržen při razii v Láhauru na základě informací, které Češka vyšetřovatelům poskytla při výslechu. Zadržený podle celní správy obchodoval s nemovitostmi.

- Soud s Češkou začal 1. března. Poté muselo být soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. V dubnu se souzená Češka rozhodla vyměnit svého právního zástupce, což způsobilo další průtahy. Stání se odročovala například proto, že nový právník obdržel se zpožděním podkladové dokumenty. Češka si 24. dubna u soudu v Láhauru vyslechla obvinění z pašování drog. Požadovanou výši trestu ale žalobce zatím nesdělil. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Oba u soudu vinu popřeli.

- Trest 40 měsíců vězení ve věznici s ostrahou a vyhoštění z České republiky na osm let vyměřil v říjnu nepravomocně Krajský soud v Plzni jednadvacetiletému Nikolaji Ivanovovi z Bulharska za vyhrožování teroristickými útoky v Pákistánu, pokud tam nepropustí na svobodu Terezu H. Hrozbu si Ivanov podle soudu nechal v lednu internetovým překladačem přeložit z bulharštiny do angličtiny a text pak odeslal textovou zprávou a e-mailem dvěma pákistánským médiím.

- Pákistánský server Mera Mirpur v prosinci oznámil, že Tereza H. vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám. Podle serveru Mera Mirpur se Češka původně přiznala, že chtěla heroin propašovat do SAE, ale později výpověď změnila. Nejenže se poučila o pákistánské kultuře, ale přijala ji také za svou. Obléká se prý do místního tradičního oděvu a zahaluje se. Server ale upozornil na to, že v minulosti například tvrdila, že drogy nepašovala a že byla zadržena bezdůvodně. Pákistánská média také uvedla, že se soudní řízení chýlí ke konci. Počátkem letošního ledna dostala Češka v pořadí již třetího soudce.

- Praha zatím nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů. České ministerstvo spravedlnosti v březnu v souvislosti s případem obviněné Češky uvedlo, že má zájem takovou smlouvu uzavřít.