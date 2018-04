Dotační úřad v květnu rozhodne o Čapím hnízdě. Bude vymáhat?

Středočeský dotační úřad (ROP) by měl mít do konce dubna k dispozici analýzu, jak dál postupovat v kauze Čapí hnízdo a případném vymáhání padesátimilionové dotace na tuto stavbu. V půlce května by pak měl výbor na veřejném jednání rozhodnout, jaké kroky budou následovat. V Otázkách Václava Moravce to uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu rekreačního a konferenčního areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ho spolu s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, který také čelí obvinění, vydala k trestnímu stíhání.

Podle Jermanové by analýza, na kterou se čeká, měla vyřešit další postup v případu. Odmítla, že by se případné vrácení dotace "zametlo pod koberec". "Já na to ani nemám nástroje, jak bych to mohla udělat. Já do toho v žádném případě nevstupuju," řekla Jermanová.

Podle hejtmanky má věc na starosti ředitel dotačního úřadu Kamil Munia. Analýza má mimo jiné pomoci rozhodnout, zda vůbec zahájit správní řízení s příjemcem dotace a po kom případně peníze vymáhat. "Ujistil nás, že nedojde k promlčení žádných lhůt," zdůraznila Jermanová.

Pokud by bylo zahájeno řízení o vrácení dotace, šlo by podle Jermanové o neveřejné daňové řízení. Většina peněz by skončila ve státní pokladně, kraj by podle hejtmanky dostal asi tři miliony korun. Jak ale bude další postup vypadat, se podle hejtmanky rozhodne až na květnovém zasedání výboru. "Každý může přijít a na vlastní uši slyšet, jak bude výbor dál pokračovat," řekla Jermanová.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.