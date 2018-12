Nelegálně nabízeli filmy a seriály. Vznikla škoda za sedm milionů

Téměř devět stovek filmů a seriálů údajně nabízela nelegálně ke sledování na webu v Česku trojice cizinců. Způsobili tím vlastníkům autorských práv škody za více než sedm milionů korun. Oznámil to na policejním webu mluvčí pražské policie Jan Daněk. Cizinci si podle něj vydělali díky stránkám s ilegální nabídkou filmů na reklamě kolem 200 tisíc korun.

Kriminalisté se začali případem zabývat na základě oznámení od České protipirátské unie v květnu 2017. Vyšetřování podle Daňka ukázalo, že tři podezřelí od října 2014 do prosince 2018 nabízeli přes internetové stránky k online sledování 863 filmů a seriálů bez souhlasu majitelů práv k dílům. "Podezřelí pak získávali peníze z reklam, které se na stránkách zobrazovaly," doplnil. Název pirátského webu Daněk nesdělil.

Podezřelé cizince ve věku 21, 24 a 26 let již policisté zadrželi. Na zadržení se podílela i zásahová jednotka, protože nebylo vyloučeno, že mají podezřelí zbraně. To se ale nakonec podle mluvčího nepotvrdilo. Policisté provedli také dvě domovní prohlídky, při kterých zajistili počítače a paměťová média. Zadržení jsou stíháni na svobodě pro porušení autorského práva, za což jim hrozí až osm let vězení.