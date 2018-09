Pětice podnikatelů dostala tresty za zpronevěření 133 milionů

Krajský soud v Brně uložil tresty od 7,5 do 8,5 roku vězení pěti jednatelům firem za krácení daní. Podle spisu vytvořili řetězec firem, které spolu fiktivně obchodovaly, a díky tomu mohly od finančního úřadu dostat takzvanou vratku daně z přidané hodnoty (DPH). Škoda je přibližně 133 milionů korun. Obžalovaní vinu popírají, hrozilo jim až desetileté vězení. Rozsudek není pravomocný.

Za fiktivními obchody účelově vytvořeného řetězce několika firem podle obžaloby stojí jejich jednatelé Petr Steiner, Youcef Mehidi, Radim Pustina, David Martinec a Michal Korduljak, přičemž Alžířan Mehidi je vedený jako uprchlý. Firmy mezi sebou fiktivně obchodovaly v letech 2008 a 2009, kdy poslední z nich zboží prodala do zemí mimo Evropskou unii a žádala pak po finančním úřadu vyplacení nadměrného odpočtu DPH, uvedla obžaloba. Takzvanou vratku jí pak finanční úřad skutečně vyplatil.

"Sestavili účelové řetězce společností, v jejichž rámci obchodovali se zbožím, které bylo označeno jako vadové. Zboží ovšem deklarovali v dokumentech jako desetinásobně předražené. Vyváželi ho do zahraničí a požadovali vyplacení nadměrných odpočtů DPH odvíjející se od nadhodnocených cen," uvedl státní zástupce Radek Mezlík. Firmy fiktivně obchodovaly s textilem či s porcelánem, a to ve stamilionových částkách, zdůraznil.

Martinec dostal trest 7,5 roku vězení, Mehidi osm let, Steiner osm let a tři měsíce, Pustina a Korduljak 8,5 roku. Všem soud také uložil peněžité tresty, zaplatit mají od 200 tisíc do 350 tisíc korun. Soud je potrestal i pětiletým zákazem činnosti, kdy nesmí být ve vedení firem. Částku 133 milionů korun mají také podle rozsudku soudu uhradit finančnímu úřadu.

"Senát se ztotožnil s obžalobou, kdy jednání všech pěti obžalovaných směřovalo k vylákání nadměrných odpočtů DPH," uvedl předseda senátu Daniel Plšek. Soud ale snížil původně žalovanou částku, žalobce ji vyčíslil na 166 milionů. Soud ji ale zredukoval o některé sporné faktury.

Obžalovaní vinu dříve popřeli, vypovídat ale odmítli. "S obžalobou nesouhlasím, trestného činu jsem se nedopustil, více zatím nechci vypovídat," řekl už dříve soudu Steiner.

Rozsudek není pravomocný, na místě se odvolal obhájce Mehidiho, ostatní strany včetně státního zástupce si pro možnost podání odvolání ponechaly lhůtu.