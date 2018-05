Pohřešovanou dívku hledá policie 21 let, stopy nikam nevedou

V Libereckém kraji je v současné době pohřešováno pouze jediné dítě, policie po něm neúspěšně pátrá již 21 let. Za posledních osm let, od vzniku krajského policejního ředitelství, hledala policie v regionu kolem 200 dětí ve věku do 15 let. Novinářům to řekl ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák. Na dnešek připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, u nás známý jako pomněnkový.

V pátrání zůstává Ivana Košková z Příšovic u Turnova, která jako čtrnáctiletá beze stopy zmizela 13. července 1997. Dívka jela v neděli na kole z domova ke své tetě do nedalekého Svijanského Újezdu. Nedorazila k ní a k rodičům se nikdy nevrátila. "V pátrání ji stále vedeme. Pokud se objeví jakákoliv stopa, bude případ otevřen," uvedl Husák.

Informací k případu se za tu dobu podle něj objevilo mnoho, žádná však k nalezení dívky nevedla. "Dalo by to na celou knížku," dodal. Kriminalisté pracovali s několika verzemi - že dívka byla zavražděna a vrah její mrtvolu dokonale ukryl, nebo byla unesena do zahraničí za účelem prostituce. Mohla se stát také obětí dopravní nehody. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Policisté žádali bezvýsledně o pomoc i Interpol.

Rodiče nesmějí váhat

Policisté dnes dopoledne v centru Liberce v rámci prevence rozdávali letáky a radili maminkám, jak se zachovat v situacích, když se jim ztratí dítě. "Důležité je nepanikařit a jednat rychle," uvedla mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Když se ztratí dítě někde na rušném místě, třeba ve městě, doporučuje co nejdřív volat na bezplatnou linku 158. Pokud se dítě ztratí doma, měli by rodiče podle ní nejprve prohledat místa, která jsou nebezpečná nebo kde by se mohlo schovávat. Často se také stává, že se ztracené dítě najde u kamarádů či příbuzných.

Od roku 2010 mají policisté pro zvláštní případy pohřešovaných dětí k dispozici status Dítě v ohrožení, což je Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte. Informace o pohřešovaných se dostávají na veřejnost díky médiím v řádech minut.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí se připomíná od roku 1983. Prvotním impulsem k tomuto kroku byl 25. květen 1979, kdy se v americkém New Yorku ztratil při cestě do školy šestiletý chlapec. Jeho rodiče už chlapce nikdy neviděli.