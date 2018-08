Policie hledá muže podezřelého z pokusu o znásilnění a ublížení

Pražští policisté hledají rusky mluvícího muže, který je podezřelý z pokusu o znásilnění a ublížení na zdraví. V noci na čtvrtek se incident stal poté, co se poškozená žena s mužem seznámila v baru v městské části Bohnice. Muži v případě dopadení a odsouzení hrozí až pět let vězení. Sdělil to policejní mluvčí Jan Daněk.

Muž se ženě představil jako Rafik a uvedl, že je napůl Ukrajinec a napůl Armén původem z donbaské oblasti. Uvedl také, že v Česku žije rok a půl a teď bydlí s kamarády "někde v Bohnicích".

Poté, co se po asi hodinové konverzaci žena rozhodla z baru odejít, doprovodil ji k domu a požádal ji, zda si může odskočit na toaletu. "Když muž vyšel z toalety, tak na poškozenou nečekaně zaútočil, za vlasy ji odtáhl do ložnice a tam ji začal bít pěstí do obličeje. Přitom se ji pokusil i znásilnit, což se mu nepodařilo, poškozená se mu vysmekla a z bytu utekla. Z bytu pak utekl i podezřelý," doplnil Daněk.

Žena musela být ošetřena v nemocnici, skončila tam se zlomenou čelistí a nosem. Policistům se zatím nepodařilo muže vypátrat. Na svém webu zveřejnili fotografie podezřelého a obracejí se na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud by někdo muže poznal, má se obrátit na linku 158.