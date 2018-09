Policie nemá dostatečný počet expertů pro boj s kyberzločinem

Policie by měla mít do budoucna zhruba o polovinu expertů na kybernetickou kriminalitu více, jejich počet by měl vzrůst z nynějších více než 300 asi na 500. Uvedl to v neděli policejní prezident Tomáš Tuhý v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ačkoli kriminalita v Česku loni meziročně klesla o 7,3 procenta zhruba na 202 tisíc trestných činů, v kyberkriminalitě - tedy zločinech spojených s počítači a internetem - činů přibývá. Loni podle ČT stoupl počet vyšetřovaných kyberzločinů z 5344 v roce 2016 na 5654.

Podle Tuhého se po celé republice zabývá kybernetickou kriminalitou přes 300 policistů. V Národní centrále proti organizovanému zločinu je tabulkových míst pro experty na kyberkriminalitu 175. "V problematice kybernetické bezpečnosti se snažíme ty tabulky obsazovat primárně. Obsazenost je tam dneska kolem 80 procent," řekl policejní prezident.

S množstvím policejních expertů na počítačovou kriminalitu Tuhý není spokojen. "Chceme oslovovat další nové specialisty," uvedl. Pokud se situace v Česku ani v dalších zemích ohledně kyberkriminality nezmění, měla by mít tuzemská policie v národní centrále i v jednotlivých krajích dohromady podle Tuhého nejméně 500 odborníků na tyto zločiny.

"Dokázal bych si oproti panu policejnímu prezidentovi představit i více (expertů)," reagoval v pořadu na výrok Tuhého nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Pětistovka odborníků je podle něj minimum. Problémem ale podle Zemana je, že stát může počítačovým expertům nabídnout jen několikanásobně nižší výdělek než soukromé firmy. Také Tuhý potvrdil, že platy těchto i dalších odborníků u policie jsou oproti soukromé sféře poddimenzované. Na zvýšení platů by podle něj musel stát změnit legislativu.