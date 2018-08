Policie prověřuje utonutí dětí. Selhal prý personál koupaliště

Policie prověřuje okolnosti úterního utonutí dvou dětí v jezeře Lhota u Prahy. Podle některých médií personál areálu otálel s pomocí rodičům, kteří děti, podle dostupných informací vietnamské národnosti, hledali. Ředitel areálu Robert Nedvěd řekl, že zaměstnanci areálu Lhota podle něj udělali pro záchranu dětí maximum. Česko-vietnamská společnost žádá vyšetření události.

"U utonulých byla nařízena soudní pitva. Zjišťujeme také, zda nedošlo k porušení nějakých bezpečnostních předpisů nebo protiprávnímu jednání či zda na smrti dětí nenese zavinění nějaká jiná třetí osoba," řekla policejní mluvčí Markéta Johnová.

V jezeře se ve čtvrtek odpoledne utopili dva sedmiletí chlapci. Dispečink záchranné služby přijal informaci o ztracených chlapcích ve 14:44. "Na místo jsme poslali dvě posádky, hledání ale bylo neúspěšné. Záchranáři odjeli zpět na základnu po hodině, kde byli připraveni k výjezdu," řekla mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová. Zpět na místo byla záchranná služba povolána v 16:51, kdy se hochy podařilo najít.

Pracovníci koupaliště prý nechtěli vyvolat chaos

Oficiálně se tak záchranáři o pohřešování dvou hochů dozvěděli po 14:30. Server Blesk.cz s odvoláním na svědky uvedl, že chlapci zmizeli už dřív, matkám ale nikdo nevěnoval pozornost, zaměstnankyně koupaliště se prý ženám vysmívaly. Televize Prima s odvoláním na svědky události uvedla, že se do řešení situace vložili další návštěvníci koupaliště. Pracovnice koupaliště ale podle nich nechtěly vyvolávat chaos a obtěžovat návštěvníky.

"Protože se hlášení neustále opakovalo a nic se nedělo, tak jsem šla do té kanceláře a řekla jsem té paní, co vysílala hlášení, že když to nemá delší dobu žádný výsledek, že by měla návštěvníky poprosit, aby šli z vody ven a vzali si k sobě své děti, aby bylo možné vůbec vyhodnotit, kde nějaké dítě bez rodiče je. Ona odmítla a řekla, že to dělat nebude a že nebude zbytečně vyvolávat chaos. A že nebude návštěvníky obtěžovat," uvedla svědkyně, kterou citovala televize Prima.

Matky prý neřekly, že jsou děti ve vodě

Po chlapcích pátrali potápěči i psovodi, nebylo jasné, zda jsou děti ve vodě, nebo na břehu. Nedvěd webu iDnes řekl, že matky dětí personálu neukázaly, kde byly děti naposledy a že mohly být ve vodě. Proto prohledávali jen okolí a do vody se nedívali.

"Dostali jsme informaci, že se děti ztratily, ne že jsou ve vodě. Matky neukazovaly na vodu, ale myslely si, že děti jsou někde v okolí," řekl na webu ředitel areálu.

Do pátrání byl zapojen také vrtulník s termovizí, který byl ale následně odvolán. Na dotaz, jestli je možné, že pracovnice koupaliště odmítaly matkám pomoci, dnes policejní mluvčí Johnová uvedla, že policie veškeré okolností prověřuje.

Plavčík opustil stanoviště, bylo mu horko

"Zatímco matka běhala zoufalá po pláži, dalšímu příbuznému dali kolo, aby se jel sám podívat po okolí, zda tam chlapci nejsou. V tu dobu plavčík neseděl tam, kde má, ale byl ve stínu, protože mu bylo vedro. Všichni ostatní se dál koupali ve vodě. Matka, co sama neuměla skoro plavat, jako jediná skočila do vody a hledala své děti. Nikdo jí nepomohl, až ostatní návštěvníci křičeli, aby jí někdo pomohl," uvedla podle serveru Blesk.cz svědkyně Kristýna.

Česko-vietnamská společnost dnes v prohlášení požádala policii o vyšetření události. Informace o údajné neochotě personálu pomoci vietnamským matkám společnost čerpá z médií. "Vietnamci nejsou zločinci, ale neochota zachránit jejich dvě děti před utonutím zločinem je! Žádáme, aby Policie ČR tento xenofobní a odporný lidský hyenismus vyšetřila a viníci, aby byli předáni soudu k potrestání. Tato neochota pomoci Vietnamcům při záchraně života jejich dětí se již nikdy nikde nesmí opakovat!" uvedl čestný předseda a mluvčí Marcel Winter.