Šnajdr: Od začátku bylo cílem mě poškodit. Zhroutil jsem se

Michal Šnajdr, kterého soud odsoudil na deset let za únos ženy z Kroměříže z roku 2014, je přesvědčen o tom, že vyšetřování ho mělo od začátku poškodit. Ocenil, že krajský soud ve Zlíně povolil obnovu řízení v jeho případu; už před několika týdny mohl opustit vězení. Muž nevylučuje, že pokud se prokáže jeho nevina, bude požadovat po státu odškodnění. V tuto chvíli je ale pro něj prioritou jeho rodina, řekl novinářům.

V případu se objevily nové důkazy, z nichž vyplývá, že čin možná vůbec nespáchal. Policie v případu už obvinila další lidi, kterým hrozí osm až 15 let vězení, stíhá je na svobodě.

"Ukazuje se a v podstatě se už ukázalo, že praví pachatelé jsou úplně některé jiné osoby než já," prohlásil Šnajdr. "Potvrzuje to moje slova, která jsem před čtyřmi lety vypouštěl ze svých úst, že jsem nevinný, věc jsem nespáchal. A taky se ukazuje, že vyšetřování, které bylo proti mně vedeno, bylo s určitým záměrem mě poškodit. Byl jsem už pachatelem, dá se říct, po druhém dnu od toho skutku, který se měl stát. A to jenom díky určitým osobám, které se ať přímo, nebo nepřímo, podílely na vyšetřování," uvedl Šnajdr.

Ve vězení včetně vazby strávil více než rok. "To je prostě něco šíleného. Nedokážu to ani v tuto chvíli popsat svými slovy. Můžu říct otevřeně, že v prvním týdnu po nástupu trestu jsem se psychicky zhroutil. V další době už mi pomáhala rodina, v první řadě mi pomáhala hlavně moje dcera," řekl Šnajdr.

Jestliže se prokáže jeho nevina, není vyloučeno, že bude po státu požadovat odškodnění. "V tuto chvíli to pro mě ale není priorita číslo jedna. Pro mě je priorita moje dcera, moje rodina. To je pro mě prvořadé, aby se tahle věc vyřešila do zdárného konce. Tohle všechno potom je otázka budoucnosti," doplnil Šnajdr.

Pachatelé ženu unesli v lednu 2014. Šnajdr byl za únos odsouzen společně s Ladislavem Faltýnkem, který dostal pět let vězení, jemu byl trest přerušen ze zdravotních důvodů. Podle Faltýnka se Šnajdr únosu neúčastnil.

Podle tehdejšího obvinění se kromě Šnajdra a Faltýnka na únosu podíleli i další lidé, jejich vina se ale nepodařila dokázat, případně nebyli odhaleni. Pachatelé chtěli po ženě, dceři obchodníka s pohonnými hmotami odsouzeného za daňové úniky, sto milionů korun. Propustili ji, až když jim slíbila požadované peníze obstarat.