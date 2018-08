Trest za autonehodu pro bývalého německého hokejistu je neplatný

Olomoucký krajský soud v úterý vrátil okresnímu soudu případ tragické nehody, kterou způsobil bývalý německý hokejový reprezentant Daniel Kunce. Okresní soud mu uložil tři roky a osm měsíců vězení, šestiletý zákaz řízení a zaplacení 4,5 milionu korun jako náhradu škody. Kunce se proti rozsudku odvolal. Muž loni v prosinci v opilosti narazil ve vysoké rychlosti do sloupu, při nehodě zemřela jeho mladá spolujezdkyně. Ulicemi města se šumperský rodák řítil více než stokilometrovou rychlostí, v krvi měl 2,63 promile alkoholu.

Krajský soud nesouhlasil s právní kvalifikací, podle které byl Kunce obžalován z usmrcení z nedbalosti ve třetím odstavci kvůli hrubému porušení zákona o dopravě, kde mu hrozil vyšší trest, a to dva roky až osm let. Podle soudu se v tomto případě musí dopustit tří porušení, u Kunceho to jsou dvě - jízda pod vlivem alkoholu a překročení rychlosti. Okresní soud by měl také zvážit otázku spoluzavinění na následku, na kterou poukazovala i obhajoba. Mladá žena totiž před tragédií s Kuncem popíjela v baru a usedla s ním do auta.

"Je jasné, že nehodu zavinil výlučně obžalovaný, jde tady ale o otázku nemajetkové újmy," uvedla soudkyně Lenka Konrádová. Soud poukázal na to, že lidé z baru měli být vyslechnuti jako svědci.

Podle obhájce Aleše Zdráhaly si je obžalovaný svého jednání vědom. "Od počátku jsme poukazovali na to, že alkohol byl užíván oběma. Je nutné zvážit, že každý člověk, který sedá do auta s podnapilým řidičem, se vystavuje riziku, že může dojít k takové vážné situaci. Od toho se odvíjí otázka nemajetkových škod," řekl novinářům po vynesení rozsudku obhájce.

Nehoda se stala loni v prosinci ve Wolkerově ulici chvíli po půlnoci. Kunce jel v mercedesu ve směru od Brněnské ulice. Při přejíždění do pruhu nezvládl řízení a narazil do sloupu. Rychlost vozu se v době nárazu pohybovala podle znalce 111 kilometrů za hodinu, těsně před nehodou to bylo 124 kilometrů. Spolujezdkyně seděla na místě, kde vnikl sloup veřejného osvětlení do interiéru vozidla, zemřela na místě. Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla odhadnuta na tři miliony korun. Kunce u soudu přiznal, že s mladou ženou šel před osudnou jízdou do baru, kde popíjeli alkohol. Vypil prý čtyři nebo pět malých piv a dohromady 16 panáků metaxy.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šestkrát mistrovství světa a dvakrát olympijských her.