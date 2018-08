Vandal posprejoval Prachovské skály, nápisy nepůjdou odstranit

Tohle v oblíbené turistické oblasti nikdo nečekal. Sprejeři neváhali projít několik kilometrů do útrob Prachovských skal, aby tam následně načmárali na pískovce skalního masivu graffiti. Hned na pěti místech je tam pak objevili strážci přírody společně s policejní hlídkou.



"Škoda je předběžně stanovena na hodnotu nejméně pěti tisíc korun, kdy samotné upřesnění celkové škody je předmětem dalšího šetření," uvedl mluvčí Policie ČR Jičín Aleš Brendl. Jenže finanční škoda je asi to nejmenší, co teď ochránce přírody trápí. Horší je to, že zničenou památku asi do původního stavu jen tak vrátit nepůjde.

Možností, jak ohavné malůvky bezpečně odstranit, moc není. Ochránci přírody ani turisté něco takového v Prachovských skalách ještě nezažili.

"Ve věci jsou v současné době zahájeny úkony trestního řízení pro možné spáchání přečinu poškození cizí věci, za což provinilci v případě dopadení a prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody," dodal policejní mluvčí.

Prachovské skály "zdobí" graffity. Neznámý vandal je nasprejoval mimo hlavní vyhlídkové okruhy. Ředitel firmy, která oblast spravuje Dominik Feštr nechce konkretizovat, kde přesně graffity jsou. Aktuálně řeší další postup a nevylučuje ani podání trestního oznámení. pic.twitter.com/LhAQbLcXvn - Ondřej Vaňura (@OndraVanura) August 23, 2018

Plánuje se lepší ochrana skal

Správa skal nevylučuje ve skalách zavedení bezpečnostního opatření proti vandalům. "Uděláme to ve spolupráci s horolezci, které to také pořádně namíchlo. O co půjde, nebudu blíže specifikovat," uvedl Vladimír Tekverk z této správy.

Prachovské skály leží asi sedm kilometrů severozápadně od Jičína a patří do turisticky atraktivního Českého ráje, který leží v Královéhradeckém a z části v Libereckém kraji. Prohlídkové okruhy v Prachovských skalách jsou zpoplatněné.

V minulosti byly Prachovské skály součástí Velišského panství, které Schlikové získali už v 17. století po zavraždění Albrechta z Valdštejna při konfiskaci a novém dělení vévodova majetku. Skalní město patřilo šlechtickému rodu až do dubna roku 1948. Vrácení skal se Schlikové dočkali při restituci na počátku 90. let. K provozování prachovského skalního města se šlechtický rod naplno vrátil v roce 1999. Do té doby jej zajišťovali členové Klubu českých turistů.,