Vedení radnice Brno-střed chybí informace,dozvídají se je z médií

Příslušníkům vedení radnice městské části Brna-střed chybějí informace, co se aktuálně děje v souvislosti se čtvrteční a páteční policejní razií na radnici Brna-středu. Útržkovité zprávy se dozvídají z médií. Druhá místostarostka Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL) řekla, že situaci budou řešit v pondělí v rámci rady.

"Nemáme žádné bližší informace. Spojila jsem se s panem starostou, policie svoji práci ještě neskončila. V pondělí se sejdeme, máme radu, budeme o tom hovořit," řekla místostarostka. Doufá, že snad už bude mít oficiální závěry. Ani neví, kdo byl obviněn. "Nevíme, zda budou všichni radní na radě, stav je takový, jaký je," řekla. Policie ji osobně nekontaktovala. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v noci na pátek uvedla, že v souvislosti s radniční razií obvinila devět lidí.

Informace nemá ani čtvrtý místostarosta Martin Schwab (ANO). "Mám jen informace z médií. Je to složitá situace. V pondělí je rada, potkám se na ní s kolegy. Nějaké řešení to mít bude, ale co chcete řešit, když nic nevíte," řekl místostarosta.

Kriminalisté na Brně-středu zasahovali celý čtvrtek, úřad byl zavřený. Zásah pokračuje i v pátek, zavřená zůstává budova úřadu v Dominikánské ulici.

Obvinění padla z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Podle některých médií policisté ve čtvrtek zadrželi radního, někdejšího místostarostu a člena dozorčí rady státního podniku ČD Cargo Jiřího Švachulu (ANO). Švachula působí podle serveru Lidovky.cz na ÚOHS jako člen rozkladové komise pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek v Brně. Není zřejmé, zda je mezi obviněnými.