Za fingovaný nákup domu hrozí muži až osmileté vězení

Zlínští kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči muži, který se pokusil za pomoci falešné smlouvy a bez vědomí majitele koupit dům. Dvaadvacetiletému, dosud netrestanému muži ze Zlína, hrozí v případě prokázáni viny za podvod ve stadiu pokusu až osmileté vězení. Dotyčný se k činu přiznal. Sdělila to zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Plán na fingovaný nákup domu vymyslel muž podle policie spolu s komplicem v létě 2017. "Komplic se vydával za konkrétního majitele nemovitosti a pozemků ve Zlíně a obviněný od něj chtěl tuto nemovitost za bezmála dva miliony korun koupit. S tímto úmyslem navštívili notáře. Sepsali a podepsali kupní smlouvu o nákupu nemovitosti včetně pozemků a poté za pomoci neplatného dokladu totožnosti majitele podali návrh na vklad do katastru nemovitostí," uvedla mluvčí.

Skutečný majitel nemovitosti údajně netušil, že se mu někdo snaží za jeho zády prodat střechu nad hlavou. Přišla mu však obsílka z katastrálního úřadu o převodu jeho vlastního domu včetně pozemků na muže, kterého údajně neznal. "Po návštěvě na úřadě zamířil přímo na policii, aby podal trestní oznámení," uvedla Kozumplíková.

Případem se začali zabývat policisté. Majitel nemovitosti tvrdil, že o žádném prodeji domu nevěděl. Kupující naopak podle policie prohlašoval, že se na prodeji domu domluvili a u notáře byli spolu. Kriminalistům předložil doklady, které stvrzovaly, že majiteli zaplatil téměř dva miliony korun v hotovosti. "Policisté žádali mimo jiné o odborné vyjádření z odvětví zkoumání ručního písma, z něhož vyplynulo, že podpisy majitele domu na smlouvě o převodu nemovitosti i na všech dalších písemnostech vztahujících se k prodeji domu jsou padělané," doplnila mluvčí.

Z vyšetřování podle ní vyplynulo, že původně se mladý muž vydával za pracovníka, který provádí revize kotlů. Majiteli domu nabízel výhodné dotace na pořízení kotle, v této souvislosti ho několikrát navštívil, dokonce si celý jeho dům vyfotil. Poté, co kriminalisté muže obvinili, odcestoval do zahraničí. Loni v prosinci se vrátil do České republiky a ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, se přiznal.