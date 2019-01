Žena prý slíbila 50 milionů korun za vraždu manžela, vinu popřela

Krajský soud v Brně se znovu zabýval případem, kdy žena svému milenci podle obžaloby slíbila 50 milionů korun za usmrcení manžela. Vinu popřela, podle ní by smrtí manžela jen ztratila. Z dědictví mohla podle obžaloby získat desítky milionů. Milenec s plánem souhlasil, seniora se neúspěšně pokusil shodit z lomu na kraji Brna. Oběma obžalovaným hrozí až 20 let vězení. Soud případ odročil na 31. ledna.

Jednasedmdesátiletý muž málem přišel o život 4. listopadu 2017. Obžalovaný osmadvacetiletý Josef Kopriva manžela své milenky podle žalobce pod záminkou prodeje pozemků vylákal do lomu Hády na okraji Brna. Tam ho podle státního zástupce povalil a shodil ze srázu, který měl hloubku asi 18 metrů. Napadený muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho podle obžaloby snažil skopnout, ale něco ho vyrušilo, a tak odešel.

Dnes už druhý jednací den vypovídala obžalovaná osmatřicetiletá žena, odpovídala na otázky státního zástupce, obhájců i spoluobžalovaného. "Smrtí manžela bych ztratila člověka, kterého miluju. Pokud bych byla tak zvrhlá a vypočítavá, bylo by pro mne lepší manžela nechat žít. Má pozemek na Seychelách, kde je v plánu developerský projekt, který tu cenu pozemku znásobí," uvedla žena.

Obžalovaný muž už dříve vypověděl, že na něj žena vyvíjela citový nátlak. Řekla mu, že se manžela pokusila předtím zabít už třikrát. Prý se s ní chtěl rozvést a jí by z půlmiliardového majetku nic nezbylo. Obžalovaná dnes popřela, že by se s manželem vůbec někdy bavili o rozvodu, údajně spolu dobře vycházeli. "Nejsem si jistá, jestli bych 50 milionů z dědictví vůbec dostala, a pokud, tak snad až za x let. Ta částka je tak směšná, je vidět, že si to vymyslel," uvedla žena.

Muže visícího na srázu našli dva kolemjdoucí, kteří zavolali policii a zároveň se ho snažili držet za ruce, aby nespadl. Seniora tehdy vytáhli i díky policistovi, který se k němu spustil na provaze. Policie o případu tehdy informovala na mimořádné tiskové konferenci.

U soudu budou 31. ledna opět vypovídat obžalovaní, výslechy svědků nejsou v plánu. Následující termín hlavního líčení je 19. února.