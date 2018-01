Kulhánek: Legalizace marihuany? Nikdy jsem ji nekouřil, jsem proti

Česko čeká přímá volba prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna. On-line deník TÝDEN.CZ vyzpovídal kandidáty na post hlavy státu, kterým položil 14 totožných otázek. Třeba vám jejich odpovědi napoví, koho volit. Tentokrát jsme mluvili s VRATISLAVEM KULHÁNKEM.

Často se teď mluví o odklonu ČR z pozice země, která zastává havlovské ideály, například v jednání s dalšími státy. Místo toho začali nejvyšší ústavní činitelé prosazovat spíše obchodní zájmy, například ve vztahu s Čínou a Ruskem. Jak se na situaci díváte vy? Existuje vůbec něco jako havlovské ideály, nebo byly svázány jen s jeho osobou a dobou a nyní jsou už dílem minulosti?

S Václavem Havlem jsem se dobře znal a souhlasím, že v poslední době je ten odklon od havlovských ideálů výrazný, a to nejen v obchodu, ale také i v politice. Jsem toho názoru, že Rusko může být zajímavým obchodním partnerem, ale to základní zaměření musí být samozřejmě do západní Evropy.

Podpořil byste jako prezident legalizaci marihuany?

Vzhledem k tomu, že jsem jí ještě nekouřil a nevím ani pořádně, jak chutná, tak ne. Proč by si měli užívat jiní, a já ne (smích)? Co se týče lékařských účelů, tak tam samozřejmě ano, to je bez diskuse.

Blesková anketa: 1. Pivo nebo víno? 2. Euro nebo koruna? 3. Merkelová nebo Trump? - Lepší výběr tam nemáte (smích)? Ani jednoho. 4. Klasika nebo pop? 5. Divadlo nebo kino? 6. Venkov nebo město? 7. Zákaz kouření - ano či ne? - Normálně ano, ale nechci omezovat ostatní, takže bych se přikláněl k méně radikální variantě. 8. Hlava nebo srdce? 9. Blondýna nebo bruneta? 10. Praha nebo Brno? 11. Tlačenka nebo zeleninový salát? 12. S šípkovou nebo se zelím? 13. Sparta nebo Slavia? 14. Východ nebo Západ?

Koho byste si vzal na Hrad jako kancléře a jako svého mluvčího?

Jako kancléře bych si se zárukou vzal dámu, ale neřeknu jméno, probíhá výběrové řízení, ale tuším, kdo by to byl. Jména ale neprozradím.

Zaslouží si dvojnásobný vrah Jiří Kajínek milost prezidenta?

Jistěže ne. Jak si vrah může zasloužit milost? To je absurdní.

V čem spatřujete největší nebezpečí pro českou společnost?

V rozhádanosti a v takových podivných tendencích, které vedou k vypjatému nacionalismu.



Nač mohou být Češi hrdí a v čem děláme v Evropě ostudu?

Já si myslím, že je spousta věcí, na které můžeme být hrdí. Nejen na Škodovku, ale také na oblasti umění, vědy a lékařství. Nemáme žádný důvod se za něco stydět a kromě stávajícího pana prezidenta a jeho okolí nám nikdo velkou ostudu nedělá.

Jaká vlastnost nejlépe vystihuje typickou povahu Čechů?

Tolerance a specifický smysl pro humor.

Kdo podle vás vyhraje parlamentní volby v roce 2021?

Já chci věřit, že to bude jakási revitalizovaná ODS.

Prezident je volen přímo. Odpovídají tomu jeho pravomoce? Mělo by dojít k jejich posílení?

Vzhledem k tomu, že nemáme prezidentský systém, jsou ty pravomoce zdaleka dostačující a není žádný důvod, proč by se měly zvyšovat.

Řekněte jména pěti lidí, které vás ihned napadnou, jimž byste "z fleku" udělil státní vyznamenání a proč?

Pět lidí bych takhle rychle nevysypal, dokonce bych ani neřekl žádná konkrétní jména. Rozhodně by se jednalo o lidi, kteří zachránili někomu život, majetky... V první řadě mám na mysli hasiče, a pak také samozřejmě občany, kteří pomohou, když je někdo v problémech. To jsou lidé hodni vyznamenání. Osobně bych ale preferoval odměňování našich občanů a omezil bych ty zahraniční, pokud by se tedy výrazně nepodíleli na akci, která by pomohla republice.

Byl byste pro přesunutí sídla prezidenta ČR z Pražského hradu někam jinam? A případně kam?

Ani ne, protože prezident a Hrad je symbol. Ale klidně bych potom bydlel v paneláku.

Která historická postava je vaším vzorem či ideálem státníka?

Celosvětově je to Charles de Gaulle a Winston Churchill. Co se týče české historické postavy, která má můj obdiv, tak tou je Alois Rašín. Jednak proto, že byl zdatným ekonomem, a jednak také dokázal z Československa vybudovat zemi, která byla svého času označována jako jednou z nejúspěšnějších průmyslových zemí.

Jakou knížku jste naposledy četl?

Naposledy jsem četl knihu Na cestě od svého oblíbeného autora Jacka Kerouaka.

Jak se díváte na výrok Andreje Babiše: "Chci řídit stát jako firmu"? Souhlasíte s tímto pohledem?

Ne, nesouhlasím. Není možné řídit takto stát právě proto, že vím, co je to řídit firmu. Svého času jsem to Andrejovi Babišovi i řekl.