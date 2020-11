Kůrovcová kalamita momentálně nejvíce hrozí v Libereckém kraji

Kůrovcová kalamita podle státního podniku Lesy České republiky (LČR) nyní nejvíce hrozí v Libereckém kraji. Naopak v kůrovcem velmi zasažených lesích na Moravě a Vysočině se situace mírně zlepšuje. Za první tři čtvrtletí podnik meziročně zvýšil kůrovcovou těžbu o osm procent na 7,14 milionu metrů krychlových dřeva. Proti stejnému období roku 2018 nárůst činil 85 procent. V pondělí to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v ČR.

Tzv. letová sezona kůrovce již skončila, další stromy kůrovec již letos nenapadne. "Při zpracování kalamity jsme výrazně postoupili takřka ve všech regionech. Například na Vysočině se díky velkému počtu zasahujících kapacit podařilo meziročně snížit množství napadeného kůrovcového dříví o více jak polovinu," uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček. Letos do konce září podnik na Vysočině vytěžil 1,65 milionu metrů krychlových dřeva, loni to bylo 1,7 milionu metrů krychlových.

V Libereckém kraji by měla kůrovcová kalamita eskalovat v příštím roce. Množství napadeného a dosud nezpracovaného kůrovcového dříví se v Libereckém kraji meziročně zvýšilo o stovky tisíc metrů krychlových. Pokud by se tyto stromy nezpracovaly včas, na jaře by z nich kůrovec napadl další dosud zdravé lesy. "Do konce února musíme veškeré kůrovcové dříví zpracovat a během března připravit obranná opatření pro jarní rojení," uvedl Vojáček.

Vážná je podle něj kalamita zejména na hranicích s Národním parkem České Švýcarsko. "Situaci zde komplikuje těžký terén a nedostatek zpracovatelských kapacit. Za nezbytné zde považuji především posílení vlastních provozních pracovníků a zvýšení aktivity ve vyhledávání kůrovcových stromů," uvedl Vojáček.

Účinnější boj s kůrovcem si podnik slibuje i od organizační změny, kdy by od 1. ledna mělo místo 11 krajských ředitelství vzniknout sedm oblastních ředitelství s posílenými pravomocemi. Od 1. září podnik zřídil nový Závod lesní techniky, který má vlastní kapacity na těžbu kůrovcového dříví.