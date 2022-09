Kvůli drahým energií hrozí omezování provozu zařízení v cestovním ruchu, bojí se Svazy

V důsledku drahých energií hrozí omezování provozu či zavírání akvaparků, lanovek, vleků či lázeňských provozů, uvedly profesní svazy. Například lázně vnímají stanovení maximální ceny za elektřinu a plyn za mírně pozitivní zprávu, přes všechna opatření ale budou zařízení přes zimu zřejmě snižovat kapacity. Cestovní ruch nelze podle státní agentury CzechTourism vnímat coby volnočasovou oblast, je to exportní průmyslové odvětví. Vláda by k němu měla tak přistupovat, řekl ve středu na tiskové konferenci ředitel agentury Jan Herget.

Většina provozovatelů akvacenter má podle Asociace bazénů a saun zafixované ceny energií do konce roku, největší vlna zavírání tak hrozí v roce následujícím. Už teď ale provozy zvažují omezování otevírací doby. Asociace upozornila na pravděpodobnou úpravu provozní vyhlášky hygienických požadavků na minimální teplotu vytápění plaveckých hal na 19 stupňů Celsia.

Asociace lanové dopravy upozornila na nedostatek jasných informací s řešením vysokých cen energií pro lyžařská střediska, která už zahájila přípravy na zimní sezonu. "Pokud nedojde k zastropování cen energií i pro velkoodběratele, hrozí omezení provozu v lyžařských střediscích," uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dodal, že by to negativně dopadlo na zaměstnanost a životaschopnost obcí a celých regionů. Skiareály jsou totiž provázány s hotely, restauracemi či půjčovnami lyžařského vybavení. Jedna koruna utracená v lyžařském středisku generuje podle Knota dalších sedm korun v údolí.

Náročným odvětvím z hlediska spotřeby energie jsou také lázně, řekl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. Svaz dostal zprávu od ministerstva zdravotnictví, že na lázeňské provozy se bude vztahovat v pondělí vládou přijaté zastropování cen energií stejně jako na nemocnice nebo školy. "Náklady i tak zůstávají vysoké, a co je negativum každého zdravotnictví, je to, že si neuplatní DPH," uvedl Bláha. Náklady lázní na energie v běžném roce podle něj činily pět až šest procent z výnosů, letos je to kolem 12 až 13 procent. V dalším roce bez určení nejvyšší hranice cen energií by to bylo až kolem 40 procent z výnosů, řekl dále.

Cestovní ruch před pandemií koronaviru podle Hergeta zaměstnával zhruba 250 000 lidí, tvořil tři procenta hrubého domácího produktu. "Turismus vytváří spoustu exportních příležitostí a je navázán na další odvětví. Stále jsou zmiňováni pekaři, prádelny, to vše je součástí toho ekosystému. Proto má smysl cestovní ruch řešit jako strategické odvětví České republiky, ale průmyslové, ne volnočasové," doplnil.