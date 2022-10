Kvůli nově budované D4 zboří firmy most u Mirotic, I/4 bude tři dny neprůjezdná

Kvůli nově budovaným částem dálnice D4 zbourají dělníci most těsně za Miroticemi na Písecku. Bourat ho začnou v úterý ráno, demolice potrvá do 13. října večer. Úsek silnice I/4 bude při bourání neprůjezdný, objíždět se bude přes Mirotice, auta nad 22 tun pojedou přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

Most bude hotový v říjnu 2023. V tiskové zprávě o tom za stavební firmy informoval Jiří Janoušek. Vedle zbouraného mostu postavily firmy provizorní, řekl Janoušek. V trase z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 mosty, většina z nich bude nových. Dálnice by měla být hotová do konce roku 2024. Řidiči se musejí nyní na trase vypořádat s řadou dopravních omezení.

Bourat se bude most těsně za Miroticemi, přes který vede místní silnice do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. "Odstranění starého mostu je plánované na minimální možnou dobu, bude trvat tři dny. V tomto termínu bude most odstraněný, odveze se suť a namontují se betonová svodidla," uvedl Janoušek. Je to druhý most, který se při stavbě D4 odstraňuje a vznikne místo něj nový. V červnu stavbaři za tři dny zbourali most na mimoúrovňové křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy.

V nově budovaném úseku z Hájů do Mirotic se počítá se 40 mosty, z nichž většina bude nových. Zhruba polovina z nich budou mosty pro pohyb divoké zvěře. Vznikne i estakáda přes řeku Skalici u obce Nerestce na Písecku, kde je památkově chráněný most z dob napoleonských válek. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky a železniční trať. Jinou zajímavou stavbou bude podle Janouška lávka pro pěší u Rtišovic na Příbramsku, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Kvůli budovaným částem dálnice D4 odstřelili stavbaři v srpnu u středočeského Milína skalní masiv, aby vzniklo místo pro budoucí dálnici.

Nový úsek D4 buduje konsorcium DIVia, jež tvoří firmy Vinci a Meridiam. Via Salis je dceřiná společnost firmy Vinci. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun. Jde o první stavbu dálnice formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership) v České republice.

Dostavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začala loni v červnu. Všechny úseky se stavějí najednou. Náklady budou téměř deset miliard korun bez DPH. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí. V provozu má být celá D4 v prosinci 2024. Trasa dlouhá 32 kilometrů je rozdělená do devíti úseků mezi Příbramí a Pískem.