Kvůli otravě Bečvy obvinila policie jednu fyzickou a jednu právnickou osobu

Kvůli loňské otravě řeky Bečvy zahájila policie trestní stíhání. Obvinění sdělil vyšetřovatel jedné fyzické a jedné právnické osobě z oblasti Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Podle policie jde v případu o spáchání dvou trestných činů. Policie to uvedla na svém twitteru. Fyzické osobě hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, právnické osobě zákaz činnosti a peněžitý trest, řekl v pondělí bez dalších podrobností policejní mluvčí Petr Jaroš.

Koho konkrétně policie obvinila, neuvedla. Server iDNES.cz v květnu napsal, že posudek, který si policie nechala v případu zpracovat, podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm. Její ředitel Oldřich Havelka to následně opětovně odmítl. Havelka v pondělí nechtěl informaci policie o zahájení trestního stíhání komentovat. "Nemůžu to nyní ani potvrdit, ani vyloučit," řekl Havelka. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem. Energoaqua zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

"Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ve věci ekologické havárie na řece Bečvě. Na základě shromážděných důkazů bylo v pátek sděleno obvinění jedné fyzické a jedné právnické osobě z Rožnovska. Z hlediska skutkové podstaty jde o spáchání dvou trestných činů, a to poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami," uvedla policie na twitteru.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) bližší informace o trestním stíhání nemá. "Samozřejmě jsem četl tweet od Policie České republiky. Za sebe říkám, že mě to nepřekvapuje, protože i náš vodoprávní úřad naměřil nadlimitní množství kyanidu z výusti vedoucí z rožnovského kanálu. Samozřejmě vím jenom to, co v tuto chvíli zveřejnila policie, takže budu netrpělivě čekat na podrobnosti. Věřím, že brzy jich bude více," řekl v pondělí starosta.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.