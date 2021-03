Kvůli pandemii se loni konalo o čtvrtinu méně křtů než obvykle

V důsledku opatření proti šíření koronaviru se loni uskutečnilo i méně katolických křtů než obvykle. Bylo jich 14 600, což je o čtvrtinu méně, než je dlouhodobý průměr. Nejvíce ubylo křtů malých dětí. Namísto tradiční doby křtu na Velikonoce mnozí loni na přijetí do církve čekali až do června. Téměř celý rok pak nebylo možné pořádat bohoslužby v obvyklém rozsahu. Řada čekatelů slavnost přijetí křtu odkládala v očekávání brzkého uvolnění opatření, které však stále není v dohledu a mnohé narozené děti i dospělí konvertité tak na křest stále čekají. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla Česká biskupská konference.

Z 14 600 nových křesťanů jich loni bylo 8800 na Moravě a 5800 v Čechách. Křtů dětí do jednoho roku bylo 11 285 a starších 3347, což je obvyklý poměr. Na Moravě se uskutečnilo 60 procent všech křtů. Nepatrně vzrostl podíl křtů dětí do jednoho roku na všech křtech a aktuálně činí 83,7 procenta ze všech křtů. Ve srovnání s předchozím rokem je pokles o 26,6 procenta. U řady malých dětí rodiče čekají na možnost uspořádat křest s rodinnou oslavu a velký pokles zaznamenaly přípravy katechumenů, které se protahují nebo odkládají.

Aby se letos dočkali, to si přejí nejen rodiče dětí, ale i představitelé katolické církve, kteří se snaží zajistit, aby svátosti byly i v dnešní době udělovány ve stejném rozsahu jako před pandemií. "Je velmi smutné, že lidé na křest musí čekat. Křest je svátost a pro narozené dítě milost, kterou potřebuje do života, neměli bychom jej proto příliš odkládat. Snažíme se nyní podpořit kněze i rodiny, aby se podařilo zorganizovat přijetí svátosti i v omezeném režimu dnešní doby. Oslavu může rodina uspořádat dodatečně společně s dalšími oslavami, kterých jistě po skončení pandemie nebude málo," uvedl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Zatímco děti se křtí celý rok, nejčastěji kolem šesti týdnů věku, dospělí konvertité se na křest připravují jeden až dva roky v takzvaném katechumenátu a poté jsou křtěni nejčastěji na Bílou sobotu, v rámci vigilie, kterou vrcholí obřady Velikonočního tridua. Tradiční velikonoční křty budou ale letos stejně jako loni muset z důvodu omezení v důsledku pandemie koronaviru počkat.