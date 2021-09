Kvůli vyššímu riziku nákazy se ztíží návrat do ČR z Chorvatska a Rakouska

Návrat do České republiky z Chorvatska a Rakouska se od pondělka ztíží lidem neočkovaným proti nemoci covid-19. Na takzvané mapě cestovatele se totiž přesunou z oranžové kategorie do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

V červené kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy jsou s platností od pondělka Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Baleárské ostrovy. Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčný člověk v samoizolaci. Před návratem do Česka se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Platí také povinnost, vyplnit před cestou do Česka příjezdový formulář.

Návrat naopak bude od pondělka jednodušší z Dánska, Švédska, Andorry, San Marina a z Kanárských ostrovů a Madeiry. Tato území se přesunou do oranžové kategorie značící střední míru rizika. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.

Zeměmi s nízkým rizikem nákazy v Evropě jsou Maďarsko, Polsko, Vatikán a Azorské ostrovy a z mimoevropských zemí pak Austrálie, Hongkong, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, a Tchaj-wan.

Ze zelené kategorie vypadla Bosna a Hercegovina, podle ministerstva zahraničí bude v tmavě červené. Ze zelené do oranžové se přesunulo Slovensko, z červené Andorra, Dánsko, San Marino, Švédsko a Kanárské ostrovy a Madeira. Zařadí se tak v oranžové kategorii k Finsku, Itálii, Lucembursku, Lotyšsku, Maltě a Rumunsku. Do tmavě červené kategorie, značící velmi vysokou míru rizika, pak náleží všechny nejmenované státy.

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testováni před vstupem do Česka, nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Podmínky při návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny po ukončení očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Zůstává ale povinnost, vyplnit příjezdový formulář.