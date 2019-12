Lanovka na Sněžku je po údržbě v provozu, jede ale jen dolní úsek

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku je ode dneška po pravidelné údržbě opět v celotýdenním provozu. Silný vítr na trase ale ráno nedovolil spuštění horního úseku z Růžové hory na Sněžku. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. ČTK to zjistila od zástupců lanové dráhy a z jejího webu, kde jsou aktuální informace o provozu.

Ráno byla na Sněžce mlha, minus tři stupně Celsia, pocitová teploty kvůli silnému větru až minus deset stupňů. Podle informací polské horské služby dosahoval vítr na Sněžce až 100 kilometrů v hodině.

Lanovka od 4. listopadu jezdila jen o víkendech, protože podstupovala pravidelnou podzimní údržbu. Ceny jízdného pro zimní sezonu zůstaly stejné jako v létě. Od jara roku 2018 platí dospělí za jízdu až na vrchol 230 korun, zpáteční jízdenka je za 430 korun.

Během údržby se uskutečnila kontrola tratě, pohonů, stanic a odborníci udělali i zatěžkávací zkoušku lanovky. Technici speciálním přístrojem provedli také roční diagnostiku ložisek v převodovkách.

Z významnějších servisních úkonů lanovka absolvovala takzvanou defektoskopickou kontrolu lan na obou úsecích, která se dělá jednou za dva roky. Lano při ní projde magnetickou hlavou, která ukáže případné prasklé dráty lana či vnitřní korozi, tedy věci, které nejsou běžně vidět.

Pravidelná údržba se na lanovce dělá vždy na jaře a na podzim a řídí se normami a pokyny výrobce. Především se při ní dělají kontroly pohonů, stanic, tratě, promazávají se kladkové baterie. "Lanovka je po šesti letech stále ve velmi dobré kondici," řekl ČTK náčelník lanovky Jiří Martinec.

Provoz ovlivňuje silný vítr

Provoz lanovky zvláště v horním úseku několikrát do roka ovlivní silný vítr, častěji také namrzají lana. "Sněžka je z hlediska klimatických podmínek specifická. Od Růžové hory nahoru je to jiné klimatické pásmo, které odpovídá spíše arktickým oblastem nebo mnohem vyšší nadmořské výšce, než v jaké se tam pohybujeme. Souvisí to také s prouděním vzduchu," řekl Martinec. Letošní rok z hlediska návštěvnosti označil za nadprůměrný.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček z roku 1949.

Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody. Ve špičkách se tak u lanovky stále tvoří až několikahodinové fronty.