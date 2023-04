Lanovka na Sněžku pojede jen o víkendech a svátcích

Začala pravidelná jarní odstávka kabinové lanovky na Sněžku, pojede jen o víkendech a 7. a 10. dubna. Do pravidelného provozu se vrátí v sobotu 29. dubna, řekl dnes ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Špetla. Lanovku čeká pravidelná údržba. Kromě běžných úkonů budou technici pokračovat v kontrole čepů baterií obsahující kladky na podpěrách lanové dráhy. Lanovka je v odstávce kvůli údržbě dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

"Kontrola součástí baterií spočívá v tom, že baterie se musejí demontovat a prověřit kvalita čepů, pouzder a ostatních součástek. Začneme s tím 11. dubna. Může se stát, že pokud to nestihneme zkompletovat, tak ten následující víkend, 15. a 16. dubna, nebudeme v provozu. To ale ještě uvidíme, budeme o tom informovat s předstihem na webu lanovky," řekl ČTK Špetla.

Prověřování čepů baterií, se kterým se začalo na podzim 2022, je podle něj záležitost na několik let při pravidelných odstávkách lanovky.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovkou. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h.

Horní úsek lanovky prošel v listopadu 2021 přestavbou, aby se zlepšily její jízdní vlastnosti. Byla odstraněna podpěra číslo 17 ve vrcholovém úseku a podpěru číslo 18 stavbaři zvýšili o 2,7 metru. Tím docílili většího přítlaku lana na kladky podpěry.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody.