Lanovka na Sněžku za první pololetí přepravila o 11 pct méně cestujících

Kabinová lanovka na Sněžku za první pololetí přepravila 95.997 lidí, což je meziročně o 11,2 procenta méně. Z Pece pod Sněžkou na vrchol nejvyšší hory ČR svezla 77.137 cestujících, o 10,5 procenta méně než za stejné období loni, kdy vyjelo na Sněžku 86.146 lidí. Vyplynulo to z informací společnosti Lanová dráha (LD) Sněžka, která patří městu Pec pod Sněžkou.

Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h, druhý (horní) úsek bývá mimo provoz častěji kvůli klimatickým podmínkám. Letos navíc v únoru druhý úsek nejezdil kvůli poruše jednoho z hnacích motorů. První (dolní) úsek lanovky z Pece na Růžovou horu byl od ledna do července v provozu 150 dní, horní 73,3 dne a loni za první pololetí dolní úsek 156 a horní 91,5 dne.

"V prvním čtvrtletí bylo o 15 procent méně návštěvníků vlivem výpadku motoru druhého úseku v únoru, nepříznivého počasí, téměř celý únor propršel a nebyl tu sníh, a především prodloužené doby pravidelné jarní odstávky provozu," řekl ČTK vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Odstávka byla letos od 18. března do 26. dubna kvůli nutnosti provést první velkou revizi zařízení po deseti letech provozu.

Ve druhém čtvrtletí využilo lanovku o 10 procent méně návštěvníků. "Co se týče července, tak v meziročním srovnání byla návštěvnost srovnatelná," řekl ČTK Špetla.

Letos v červenci přepravila celkem 43.236 cestujících, loni ve stejný měsíc 43.414. První a druhý úsek byl letos v provozu 31 a 25,3 dne, loni v červenci 31 a 21,5 dne.

"Nejvyšší denní počet návštěvníků byl letos 7. srpna, a to 1903 osob. Průměrný počet návštěvníků v červenci činil 1400 osob za den, což je 56 procent regulované kapacity lanovky. Fronty se tvořily v červnu někdy o víkendech, nyní o prázdninách denně od 10:00 do 15:00, čekací doba je okolo jedné hodiny," řekl ČTK Špetla. Tržby lanovky byly letos za první pololetí okolo 30 milionů korun, meziročně asi o osm procent nižší.

V letním provozu je LD Sněžka od 1. května, a to od 8:00 do 19:00 v závislosti na počasí, aktuální informace jsou na webu. Hlavní sezona potrvá do konce konce září. Ceny jízdného zůstaly na loňské úrovni. "Jízdné jsme nezdražovali, jen jsme rozšířili hlavní sezonu. Nově je od začátku června do konce září, dříve byla pouze sedmý a osmý měsíc," řekl Špetla. V hlavní sezoně stojí zpáteční jízdné na Sněžku pro dospělého 680 korun a ve vedlejší, která nově trvá od začátku října do konce května, 520 korun.

Sněžka podle Správy KRNAP trpí enormním náporem turistů. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších. Představitelé lanovky ale opakovaně uvádějí, že dráha z Pece na Sněžku nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Správa KRNAP jim dává za pravdu.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Původní dvousedačková lanovka byla v provozu od roku 1949.