Lesy ČR vypsaly pětiletý tendr 2022+ na lesní práce a těžbu za miliardy

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v pondělí vyhlásil pětiletý tendr 2022+ na lesní práce a prodej dřeva. Odhadovaná hodnota prací je pět miliard korun, objem dřeva k těžbě činí pět milionů metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 12. října. Tendr je rozdělen na 46 zakázek, řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Vítězné firmy by měly pro LČR pracovat v letech 2022 až 2026. "Smlouvy podnik připraví k listopadovému podpisu, aby mohly práce od ledna 2022 začít," uvedla mluvčí. Tendr se týká v souhrnu území o rozloze asi 200 tisíc hektarů, jde tedy o necelou pětinu lesů spravovaných státním podnikem.

Ročně by firmy vzešlé z tendru měly zalesnit asi 15 tisíc hektarů lesa. "Reagujeme na vývoj kůrovcové kalamity. Počítáme s pětinásobně větší plochou určenou k zalesnění než v loňském tendru, protože většina pěstebních zakázek se týká Moravy a Slezska, kde už kalamita dozněla," uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček.

Tendry jsou dvojího typu. Na 34 jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, tedy zalesňovat a těžit dřevo, které budou samy i prodávat. Na 12 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce, přičemž půjde o lokality na Moravě, kde už byla kalamita kůrovce.

Na rozdíl od minulých dvou let nebude v tendru žádná zakázka, kde by firmy dělaly jen těžbu a pěstební práce, přičemž vytěžené dřevo by si prodávaly Lesy ČR. "Ve střednědobé strategii jsme deklarovali, že chceme ve vlastní režii obchodovat zhruba 25 procent objemu těženého dříví a tohoto čísla jsme již dosáhli," řekl k tomu dříve Vojáček.

Tendr 2020+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR.

Vítězem loňského tendru 2021+ pro léta 2021 až 2025 se stala těžařská firma Uniles z koncernu Agrofert. Z 29 soutěžených jednotek získala 12. Na druhém místě skončila s pěti podepsanými smlouvami firma Kloboucká lesní a na třetím se čtyřmi kontrakty firma Aclesia.