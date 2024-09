Letiště Praha do září odbavilo 10,75 milionu cestujících, meziročně o pětinu víc

Pražské letiště Václava Havla do konce srpna odbavilo 10,75 milionu cestujících, meziročně téměř o pětinu více. V srpnu využilo pražské letiště 1,77 milionu cestujících, což je oproti loňsku přibližně 12procentní nárůst. Nejvíce se v srpnu létalo tradičně do Londýna, následovala turecká Antalye a Amsterodam. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu Letiště Praha. Pražské letiště očekává, že jeho služby letos využije více než 16 milionů cestujících.

Ke konci srpna letiště evidovalo 88.516 vzletů a přistání, tedy přibližně o 15 procent víc než loni. Za samotný srpen jejich počet meziročně vzrostl zhruba o deset procent na 13.434 vzletů a přistání. V srpnu také meziročně stouplo množství přepraveného nákladu, a to o více než 61 procent na zhruba 5914 tun. Od začátku roku do konce srpna letiště odbavilo téměř 41.527 tun, meziročně zhruba o polovinu více.

Z Prahy do Londýna v osmém měsíci roku zamířilo 129.568 cestujících. Na druhém místě byla turecká Antalya s 80.549 pasažéry, následoval Amsterodam s 60.467 cestujícími. Do čtvrté Paříže v srpnu z Prahy odletělo 56.249 lidí. Pasažéři také často létali do Milána, Říma nebo egyptské Hurgady. Do Španělska v srpnu vycestovalo 178.689 lidí, následovala Británie s více než 177.403 cestujícími, dále Řecko, Itálie, Turecko a Egypt.

Z Prahy se podle současného letního řádu létá do 170 míst, to je o 18 více než loni. Letiště meziročně zvýšilo také frekvenci letů na více než 30 linkách. Letošní letní sezona se ale počtem destinací stále nevyrovná letnímu letovému řádu z předcovidového roku 2019, kdy letadla z Prahy mířila do 190 destinací.

Pro letošní rok ruzyňské letiště předpokládá 16 milionů odbavených cestujících. Loni jich bylo 13,8 milionu, meziročně asi o 29 procent víc. Čísla však stále zůstávají nižší než před pandemií covidu-19, v roce 2019 letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k předcovidovým počtům vedení podniku počítá nejdříve na konci příštího roku.

Společnost Letiště Praha za loňský rok vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Proti roku 2022 byl zisk vyšší o 1,2 miliardy korun. V předchozích dvou letech 2020 a 2021 bylo letiště kvůli omezení dopravy za pandemie covidu-19 ve ztrátě.