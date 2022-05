Letiště Praha přijme kvůli rostoucímu provozu 200 nových zaměstnanců

Pražské letiště plánuje kvůli rostoucímu provozu nábor až 200 nových zaměstnanců. Půjde hlavně o pracovníky bezpečnostních a odbavovacích kontrol či vykládky letadel. Další desítky pak přijme formou brigády. Informovalo o tom v pondělí Letiště Praha. Během pandemie koronaviru skupina naopak propustila až kolem 600 zaměstnanců, na konci loňského roku zaměstnávala 3337 lidí.

Letiště Václava Havla v současnosti eviduje poměrně velký nárůst provozu. V prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících, což je sice asi 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Oživování provozu je pak podle šéfa letiště Jiřího Pose rychlejší, než se původně očekávalo. Letiště tak podle současných prognóz očekává na konci roku kolem 9,6 milionu odbavených cestujících, meziročně o asi o 55 procent více.

Kvůli tomu ovšem musí letiště navýšit počet zaměstnanců. "Očekáváme dvojnásobný počet odbavených cestujících. Personálně proto navýšíme hlavně ty organizační složky, na které bude mít nárůst provozu největší dopad a které jsou zároveň stěžejní pro komfortní průchod cestujících procesem odbavení," uvedla personální ředitelka Letiště Praha Dana Lörincová. Zároveň upozornila, že letiště chystá masivní nábor i v režimu dohod mimo pracovní poměr. "To nám umožní větší flexibilitu a optimalizaci nákladů pro pokrytí nejvyšší sezonnosti," dodal.

Letiště tak bude hledat hlavně pracovníky bezpečnostní kontroly, pracovníky odbavení cestujících a pracovníky nakládky a vykládky letadel, otevřené jsou také pozice ve službách nebo řidičů autobusů, hasičů a ostrahy.

Vedle samotného letiště bude nové zaměstnance hledat také dceřiná společnost Czech Airlines Handling, která na letiště zajišťuje odbavení cestujících a letadel. "S novými očekávanými linkami a s vyšší frekvencí letů je nutné zajistit dostatek pracovníků, aby odbavení bylo komfortní a aby byly splněny smluvní požadavky dopravců," dodala Lörincová.

Skupina Letiště Praha, do níž patří společnosti Letiště Praha, Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics, v uplynulých dvou letech naopak propustila dohromady kolem 600 zaměstnanců, což bylo vyústěním velkého omezení provozu. Zatímco před krizí letiště v roce 2019 odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů, v roce 2020 to bylo 3,6 milionu. Propouštění bylo podle letiště nutné kvůli snižování nákladů a zároveň udržení dlouhodobých investic.

Pražské letiště nabídne během letní sezony přímé lety do 148 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.