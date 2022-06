Letní dovolenou v ČR plánuje 68 procent Čechů, o osm procent méně než loni

Letní dovolenou v ČR plánuje podle průzkumu státní agentury CzechTourism 68 procent Čechů, což je o osm procent méně než loni. Hlavním důvodem změny je nedostatek financí, nebo zájem vyjet raději do zahraničí.

Nejčastěji se lidé chystají do Jihočeského a Jihomoravského kraje. Na dovolené stráví v průměru 12,5 dne, meziročně tak bude pobyt o půl dne kratší.

Za pobyt v České republice lidé hodlají vydat 7213 korun na osobu. Na ubytování přitom připadne 45 procent výdajů a 18 procent za stravu. Na kulturu, sport či návštěvu památek mají Češi připraveno 900 korun na osobu. Plánovaná útrata je meziročně asi o 400 korun vyšší, ukázal průzkum.

"Roli zde hraje ekonomická situace obecně, například rostoucí ceny energií se negativně promítají do nákladů na ubytování. Podobné je to se stravováním či s dopravou," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. Doplnil, že i proto je pro Čechy pobyt v tuzemsku nadále atraktivní, protože znamená nižší náklady na dopravu.

Do Jihočeského kraje na dovolenou se chystá 28 procent Čechů, Jihomoravský kraj zvolí 17 procent lidí. Na třetím místě žebříčku je Středočeský kraj, kam se hodlá vydat 13 procent českých cestovatelů.

Nejvíce lidí se ubytuje v penzionu, konkrétně 47 procent, dalších 30 procent zvolí neplacené ubytování u známých nebo přátel.

Na dovolenou do ciziny se o prázdninách podle průzkumu chystá 54 procent Čechů. Nejčastěji by chtěli do zahraničí vyjet lidé od 18 do 40 let, cestovatelé s maturitou, vysokoškolským vzděláním a z velkých měst.

Průzkum provedl Institutu turismu agentury CzechTourism mezi 13. a 20. květnem mezi 1000 účastníků.