Letní MHD jako základna pro zapáchající cestující. Dá se tomu nějak zabránit?

Léto je ročním obdobím, na které se těší většina populace. Koupání, grilovačky, krásné počasí, všechno je pomalejší a nikdo nikam nespěchá. Pražská městská hromadná doprava se však nezastaví ani v létě a je často místem, které dokáže letní pohodu narušit. Někdy můžete v MHD narazit na nelibou vůni potu ostatních cestujících linoucí se celým vozem. Proč tomu tak je a je možné se zápachu potu v MHD vyhnout?

Je léto, vedro k padnutí a vy čekáte na zastávce MHD s nadějí, že narazíte na tramvaj či autobus s klimatizací. Po příjezdu dopravního prostředku ale zjistíte, že máte smůlu. Nejenom, že je vůz narvaný lidmi k prasknutí, ale je v něm ještě větší dusno než venku. Do toho ucítíte nevábný závan potu, kterému se v množství zvednutých paží ostatních cestujících nelze vyhnout.

V roce 2011 proběhl pokus o řešení této situace, když byl do pražské hromadné dopravy nainstalován osvěžovač vzduchu. Měl za úkol zpříjemnit cestujícím jízdu během parných letních dnů. Vůně však vadila alergikům a osvěžovač tak musel být z vozů odstraněn. Nemohli by samotní cestující udělat něco, čím by nelibému zápachu předcházeli?

Ranní hygiena v hlavní roli

Každého asi napadne pravidelné používání deodorantů, klíčová je však primárně osobní hygiena. Podle dat ze srpnového průzkumu agentury Ipsos se ukázalo, že až 51 % Pražanů se přes léto sprchuje denně. Ovšem dvě třetiny z nich se této očistě věnují pouze večer. A právě tady může být zakopán pes.

V létě totiž nejsou výjimkou ani tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů Celsia. Člověk se tak během noci potí a bez ranní sprchy zůstává pot a více či méně výrazný zápach na těle i přes důkladný nános silného parfému. Když se pak zahřejete například při dobíhání ranní tramvaje, zápach potu se začne projevovat. Data z průzkumu ukazují, že to platí zejména pro muže. Podle 94 % dotázaných jim totiž v MHD více "nevoní" právě oni.

Dalším důležitým faktem je, že se během léta 27 % dotázaných sprchuje méně často než 7krát týdně. To může být na jednu stranu výhoda z pohledu šetření vody. Rozhodně to ale nepřispívá ke zlepšení stavu ovzduší uvnitř dopravních prostředků. Podle získaných dat jsou na tom s očistou nejlépe obyvatelé městské části Praha 4 a Praha 10. Tam se více než 7krát týdně sprchuje nebo koupe 22 % dotázaných a nejméně respondentů ze všech pražských částí tu má zkušenost se zapáchajícími cestujícími. Na opačném konci žebříčku je Praha 5, kde také nejvíce respondentů (31 %) odpovědělo, že se nesprchují denně ani během léta.

Ve stejném průzkumu také 25 % Pražanů uvedlo, že se sprchují ráno i večer. Tak jako lze do budoucna očekávat čím dál více tropických nocí, bude snad růst i počet častěji se sprchujících cestujících a můžeme tak doufat ve "voňavější" MHD.

Rychlá sprcha v práci jako řešení

Častým důvodem pro vynechání ranní sprchy je nedostatek času. V takovém případě je skvělé, když je sprcha k dispozici v zaměstnání. Podle průzkumu má tuto možnost 54 % dotazujících a 43 % pracujících by dokonce ocenilo, kdyby se jejich kolegové v práci osprchovali. Sprchy ve firmách nejsou jen pro ranní cyklisty a běžce, ale i pro ty, kteří nestíhají nebo se po příchodu do práce necítí komfortně. Ranní sprcha navíc příjemně nabudí pro celý den.

*Průzkum provedla agentura Ipsos na vzorku 1000 respondentů (obyvatel Prahy) v srpnu 2022.