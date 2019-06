Levnější mobilní data? Bude líp, sliboval Nacher v Duelu JS

Hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa byl Patrik Nacher, poslanec za hnutí ANO 2011. Diskuzní pořad se tentokrát zaměřil na téma mobilních dat. Proč je máme v Česku tak předražená a co brání nástupu čtvrtého operátora na trh?

"To, co se teď dnes děje na trhu operátorů je velmi podobné jako v bankách před deseti lety. Jednak je tam vzedmutí nespokojenosti lidí, některé legislativní kroky a zároveň snaha o to, aby sem přišel čtvrtý poskytovatel. A to je důležitý mix. Už jsem říkal, že si myslím, že k prvnímu zlevnění dojde do konce roku. Lidé mají volbu nohou, v momentě, kdy jsou nespokojení a platí moc, tak se mají sebrat a jít jinam.

Soukupa proto zajímalo, proč s tím spotřebitelé něco nedělají a poskytovatele, se kterým nejsou spokojení, neopustí. "Jsme konzervativní zákazníci, na jedné straně si stěžujeme, ale stejně se neozveme. Takže tím vlastně nahráváme telefonním operátorům. Fungovalo to tak v bankovnictví nebo v energetice. Podívejte se, kolik u nás stojí auta, značkové oblečení a podobně. Pro nás to byly v minulosti nové věci, takže jsme za ně byli ochotní utrácet více," vysvětlil Nacher důvody.

Moderátor zároveň upozornil, že je současná situace ohledně telefonních operátorů skutečně velmi podobná jako v minulosti v bankovním sektoru. Nacher v minulosti rozjel projekt bankovnipoplatky.com, díky kterému vznikly bezpoplatkové banky. I tady byli lidé ubezpečováni, že jsou vysoké poplatky normální. A podobná argumentace platí také na poli cen mobilních operátorů.

"Ano, je to totéž. Je ale důležité, abychom my zákonodárci vytvořili podmínky pro tu zmíněnou "volbu nohou". Náš úkol je, aby změna operátora trvala pouze dva dny a klient nemusel platit pokutu při vypovědění smlouvy. Zároveň aby stačilo navštívit nového administrátora, který to za mě vyřeší. Takže odpadne to zařizování, které mnoho lidí odrazuje," popsal politik.

Soukup se však svého hosta zeptal, co když ani tehdy ceny neklesnou. "Předpokládám, že se začnou ceny měnit už jenom hrozbou legislativy. Jde o to, který operátor přijde s novou nabídkou. Už tady máme dvě první letní vlaštovky. Ale čtvrtý operátor sem přijde v momentě, kdy bude pružný trh. Tedy v situaci, kdy bude přechod k novému operátoru jednoduchý. Záleží to také na ČTÚ, tedy jaká budou pravidla pro nového operátora, aby nemusel investovat desítky miliard do nových sítí," odůvodnil Nacher. Současně vyvrátil časté obavy, že o post nového operátora bude soupeřit pět až šest firem. "Udělal jsem si analýzu a v minulosti se většinou přihlásily dvě, maximálně tři firmy," upozornil.

Dalším tématem byly exekuce, kterým se Nacher intenzivně věnuje. Mimo jiné je také předsedou podvýboru pro ochranu spotřebitele. "Je to možnost, která mi dodává entuziasmus tam zůstat, kdy člověk může prosadit věci, které si přinesl ještě z civilního života," řekl poslanec. V souvislosti s tím Soukup upozornil, že nejčastější příčinou exekucí jsou mimo jízdy na černo také nezaplacené poplatky za komunální odpad nebo nevrácené knihy v knihovně. "My jsme mistři světa v tom jít ode zdi ke zdi. V devadesátých letech nedostal věřitel nic. Potom se přijal nový zákon a najednou se to překlopilo. Nešlo o to dostat něco od dlužníka, ale pokazit mu co nejvíce život," vysvětlil Nacher souvislosti.

"Je důležité zastavit exekuce na děti, což má například dopravní podnik možnost udělat. Například pokuta pět set korun nakyne neuvěřitelným způsobem. Jsou tam náklady města, advokát dostane dva až tři tisíce, exekutor dostane třeba pět tisíc. A bohužel na DPH vybere stát třikrát více než je dlužná částka," dodal poslanec.

Na závěr pořadu nechyběla debata ani o často skloňované hyperkorektnosti, které se Nacher věnuje ve své knize Šílenosti doby korektní. Moderátor upozornil, že můžeme cestovat, svobodně se vyjadřovat a svobodně volit. Na druhou stranu se stává, že třeba přiznání "volím Andreje Babiše" se už jenom šeptá.

"Je to tak, zhrublo to. Já bych to celé nazval jako diktatura tolerance, kdy je nám ve jménu tolerance diktováno, co si můžeme myslet. Například na britských univerzitách se odstraňují sochy bílých vědců. V londýnském metru se už neříká dobrý den dámy a pánové, ale dobrý den všem. Člověk se potom bojí vyjádřit svůj názor," přiznal poslanec a dodal, že pokud řeknete, že jste třeba pro brexit, tak vás okolí okamžitě onálepkuje. "Nic není černobílé. Neznamená to, že když nesouhlasím s tím, kam směřuje Evropská unie, tak jsem automaticky proruský," vysvětlil.

"Mně by vůbec nevadilo, kdybychom směřovali k předčasným volbám, protože v poslední době zapadají důležitá témata. Lidé se potom nedozvědí, že politici skutečně řeší témata a problémy. To je potom kulatý čtverec. Přetlačí to jednodušší témata, jako jsou demonstrace," uzavřel Nacher.