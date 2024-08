Liberecký kraj získal od státu bezúplatně polovinu sklářského muzea v Harrachově

Liberecký kraj získal od státu bezúplatně polovinu budovy sklářského muzea v Harrachově na Jablonecku, druhá polovina patří Sklárně a minipivovaru Novosad a syn, v jejímž areálu někdejší panský dům stojí. Právě sklárna bude provoz muzea dál zajišťovat, rozhodli o tom dnes krajští zastupitelé.

Takzvaný panský dům, v němž sklářské muzeum sídlí, je pravděpodobně nejstarší zděnou stavbou v západních Krkonoších a její vznik je spojován se vznikem sklárny v roce 1712. Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhodnotily podíl na nemovitosti jako pro stát nepotřebný majetek. Zájem o něj měl i majitel sklárny František Novosad, s ministerstvem se ale nedohodl. V obavě, že někdo ze spekulativních důvodů dům koupí, se rozhodl o něj požádat Liberecký kraj.

Sklárna s muzeem je jednou z turistických atrakcí nejen Harrachova, ale celé západní části Krkonoš. Kraj svou polovinu muzea svěří Severočeskému muzeu v Liberci, které už má v Harrachově roubenku sklářského výtvarníka Jiřího Harcuby s původní brusírnou skla a ryteckou dílnou. "Sklárna bude v rámci prohlídkových tras nabízet nejen sklářské muzeum, ale i Harcubovu brusírnu," doplnila náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

Majitel sklárny Novosad odkoupil polovinu budovy v roce 1993 od města, které ji získalo od státu při privatizaci tehdejšího Crystalexu. Podle znaleckého posudku měl tehdy dům hodnotu necelých 1,25 milionu korun. "Já jsem tu půlku tehdy od města koupil za 624.000 korun s tím, že to celé opravím. Bylo to bez oken, bez podlah, půlka střechy chyběla. Dal jsem do toho tehdy asi 12 milionů," řekl ČTK Novosad. Získat chtěl i druhou polovinu, stát po něm chtěl ale dalších bezmála 6,6 milionu korun bez ohledu na investice.

Převod majetku Crystalexu na město soudy v minulých letech zrušily, státu se tak vrátila polovina budovy muzea a také domy s byty. I ty se už stát snažil prodat, zájemce se ale nenašel, zchátralé domy potřebují zásadní rekonstrukci. Harrachovu ale zůstala unikátní sbírka skla vystavená v muzeu, která mapuje více než 300 let výroby skla v Harrachově. Soubor, který čítá téměř 4800 exponátů, je kulturní památkou, svou velikostí představuje v Česku největší sbírku skla pocházejícího z jediné sklárny.