Lidé během lockdownu u čerpacích stanic kupovali hodně cigarety a alkohol

Lidé během lockdownu nakupovali u čerpacích stanic hodně cigarety a alkohol. Mezi zákazníky byli i ti, kteří se chtěli vyhnout frontám v klasických obchodech. Provozovatelům to do jisté míry kompenzovalo výpadky příjmů z přerušené restaurační činnosti a další ztráty související s pandemií, shodli se na středečním kongresu čerpadlářů v Čestlicích u Prahy oslovení účastníci.

Martin Mikl ze společnosti ČSAD Hodonín připomněl, že mnozí lidé se při loňské první vlně koronaviru báli nakupovat, často po natankování jen spěšně zaplatili a odjeli. Čerpací stanice tak zaznamenaly propady v prodejích. "Letos na jaře už to bylo jiné, lidé se naučili nakupovat na čerpacích stanicích. Bylo to jednodušší, rychlejší než v obchodech, kde byly fronty. Lidé se přeorientovali, nakupovali na čerpacích stanicích i alkohol a spotřebovávali ho doma," uvedl Mikl.

Zatímco při první vlně covidu-19 společnost zaznamenala pokles v prodeji pohonných hmot, letos byla situace jiná. Firmě provozující pět veřejných čerpacích stanic pomohlo, že jsou její pumpy umístěny poblíž státní hranice a tankují na nich i řidiči nákladních aut a pendleři.

Nárůst prodejů cigaret a alkoholu během lockdownu zaznamenala také společnost Lešení Hendrych, která provozuje čerpací stanici v Sázavě na Benešovsku. "Mám pocit, že s rostoucí krizí a se zvýšeným počtem případů covidu byla větší prodejnost alkoholu a cigaret," řekla za společnost Jana Hendrychová. Na rozdíl od jiných ale nezaznamenala pokles v prodeji pohonných hmot. "Musím říct, že i když lidé jezdili do práce méně, na benzinku si dojeli a načerpali si. Nebo jezdili k doktorům a tak. U nás žádné propady nebyly," dodala Hendrychová.

Spotřeba pohonných hmot v ČR stoupla v letošním prvním pololetí meziročně o dvě procenta na 3,66 miliardy litrů. U benzinu klesla proti stejnému období loni o pět procent na 872 milionů litrů, u nafty naopak vzrostla o čtyři procenta na 2,79 miliardy litrů, uvedl již dříve Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. V prvním čtvrtletí byla spotřeba ještě ovlivněná nouzovými stavy, což se negativně projevilo v poklesu proti prvním třem měsícům roku 2020.

Kongres Čerpačka, pořádaný v Aquapalace Hotelu Praha, se zabývá mimo jiné dopady technologických změn na automobilový průmysl a tím, jak by se čerpací stanice měly na tyto změny adaptovat. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) se v úvodním projevu vyslovil k návrhu Evropské komise skončit s prodejem aut se spalovacími motory v roce 2035. ČR se podle Havlíčka nemůže bezhlavě pustit do něčeho, co je ekonomicky nezvládnutelné. Poukázal na to, že zatímco nyní jezdí v Česku asi 8000 elektromobilů, v roce 2030 by jich mělo být 300 tisíc nebo podle optimistických scénářů půl milionu. Stále však bude zůstávat pět milionů vozů na klasické zdroje. "Pět let je extrémně krátká doba na to, abychom toto všechno změnili," dodal Havlíček. Míní, že ČR podle něj časem k čisté mobilitě dojde, ale nikoliv tímto tempem.